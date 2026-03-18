Jair Bolsonaro mejora, pero no hay alta a la vista: qué dice el último parte médico sobre su salud en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mejoró en las últimas horas de la neumonía que lo llevó al hospital, aunque sigue sin alta prevista, informaron este martes sus médicos.

Bolsonaro fue trasladado de urgencia el 13 de marzo desde la cárcel de Papuda en Brasilia, donde está preso por golpismo, a un hospital con un cuadro de fiebre alta, baja saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos. Los médicos le diagnosticaron una neumonía bacteriana bilateral e ingresó en terapia intensiva.

Permaneció tres días en cuidados intensivos, y el domingo mostró una mejoría renal, tras sufrir un deterioro el sábado, según el hospital DF Star de la capital brasileña.

Su esposa Michelle Bolsonaro publicó el lunes en redes que el expresidente, de 70 años, había pasado a una “unidad semi-intensiva”. “Con la mejoría de los marcadores de la infección, mi amor fue transferido a una unidad semi-intensiva”, escribió Michelle Bolsonaro en su cuenta en Instagram. “Seguimos confiados en que va a superar este momento”, añadió la ex primera dama.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en el garaje de su residencia en Brasilia Foto: AFP

El hospital DF Star difundió ayer martes un boletín médico que detalla que fue transferido a “una nueva sala en terapia intensiva, más adecuada para el cuadro clínico actual”.

Bolsonaro ha sufrido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario cumple desde septiembre una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su defensa insistió ayer martes con un nuevo pedido de prisión domiciliaria humanitaria, negado por la corte suprema en ocasiones previas. El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, autorizó a sus abogados a visitarlo en el hospital.

Bolsonaro designó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, para que sea candidato de la derecha brasileña en las elecciones de este año. AFP, EFE