La (difícil) última carrera de Lula: los tres obstáculos que el candidato del PT debe superar antes de las elecciones

La Carrera Internacional São Silvestre es una de las carreras callejeras más tradicionales de Brasil y se celebra siempre el último día del año. El recorrido tiene 15 km y comienza y termina en la Avenida Paulista, en São Paulo. En 2026, tendremos la última contienda electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. A sus 80 años, el actual presidente, gane o pierda las elecciones de octubre, difícilmente volverá a presentarse a un cargo público. Si gana o queda en segundo lugar, habrá ocupado esos puestos de liderazgo en 7 de las 10 elecciones presidenciales desde la redemocratización. Una hazaña única en el país y difícil de igualar en el mundo democrático. Sin embargo, esta última etapa electoral estará llena de obstáculos.

Como contexto, el gobierno de Lula sufre un declive global de popularidad. La gran mayoría de los jefes de estado en países con un nivel mínimo de democracia tienen un índice de popularidad negativo (un nivel de desaprobación mayor que de aprobación). El primer ministro de la India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, son excepciones, manteniendo consistentemente índices de aprobación positivos.

Esta situación es consecuencia de unas elecciones que se deciden en gran medida por una batalla de rechazos en contiendas muy reñidas. Los ganadores comienzan su mandato con el amplio rechazo de al menos la mitad de la opinión pública. En la práctica, esto genera techos de popularidad muy bajos. La actual administración del Palácio do Planalto (Palacio Presidencial) forma parte de este mismo ciclo.

Las encuestas de opinión, desde el inicio de su mandato, muestran que en ningún momento los votantes de Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de 2022 aprobaron consistentemente la actual administración federal, un marcado contraste con los primeros mandatos del líder del Partido de los Trabajadores. En aquel entonces, una parte significativa del electorado de los candidatos del PSDB, José Serra y Geraldo Alckmin, aprobó la gestión del exlíder sindical. En 2010, Lula terminó su mandato con prácticamente un 80% de aprobación. Cifras inimaginables en 2026. Para colmo, la desaprobación ha aumentado a lo largo de su mandato y actualmente presenta un balance negativo.

Para ganar, el mejor candidato presidencial de la historia deberá afrontar una mejora en su popularidad e intención de voto similar a la ardua subida por la Avenida Brigadeiro Luís Antônio durante la contienda de São Silvestre. Cabe recordar que todos los expresidentes brasileños que buscaron la reelección mejoraron sus índices de aprobación durante el año electoral. La tendencia positiva siempre comenzó durante el primer semestre.

Para contrarrestar este ascenso, el gobierno del Partido de los Trabajadores tiene tres obstáculos concretos que superar. Primero, recuperar a los votantes de Lula de la segunda vuelta de 2022. Segundo, minimizar la tasa de abstención que constantemente perjudica al PT . En Brasil, las elecciones nacionales tienen, en promedio, una tasa de abstención del 20%. La esencia de esta inasistencia reside en los votantes con menores niveles de ingresos y educación, un subgrupo que tendería a votar, en su mayoría, por el Partido de los Trabajadores. Esta, de hecho, es una de las principales razones por las que Lula y el PT nunca han ganado en la primera vuelta. Y por último, una misión casi imposible, intentar convencer a una parte (aunque sea pequeña) de los votantes de Bolsonaro en 2022 para que cambien de bando.

Para dar este último impulso, parece que el gobierno cuenta con la nueva tabla de impuestos sobre la renta, el probable fin del horario de trabajo 6x1, posibles exenciones fiscales y la comunicación exitosa de varios programas gubernamentales menos conocidos. ¿Será suficiente? No lo sabemos.

De lo que estamos convencidos es que los índices de aprobación a lo largo de este primer semestre dirán mucho sobre dónde comenzará la campaña el presidente. Como predictores de popularidad, los índices de confianza del consumidor suelen ser eficaces para anticipar tendencias. Vale la pena prestar atención. En cualquier caso, si el presidente llega a agosto con un 55% de aprobación, casi con seguridad cruzará la meta en cabeza. Sin embargo, si continúa estancado entre el 45% y el 47% actual, se arriesgará a terminar su última campaña más cerca de Consolação que de la Avenida Paulista

Por Mauricio Moura de OGlobo/GDA



