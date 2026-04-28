Empate entre Lula y Flávio Bolsonaro y alto nivel de rechazo para ambos candidatos: los datos del último sondeo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro registran un empate técnico en intenciones de voto de cara a las elecciones del próximo mes de octubre, según un nuevo sondeo divulgado ayer lunes.

Lula y Bolsonaro obtienen un 46% y un 45% de las preferencias, respectivamente, en una hipotética segunda vuelta de los comicios, mientras que un 8% de los ciudadanos votaría en blanco, de acuerdo con la encuesta realizada por Nexus con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En la primera vuelta, Lula se impondría por una diferencia de cinco puntos; un 41% frente al 36% de Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Asimismo, ambos candidatos registran el mismo nivel de rechazo por parte del electorado, con un 48% que afirma que nunca votaría por ellos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasil. Foto: AFP

Otros nombres de la derecha, como el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el de Minas Gerais Romeu Zema, se mantienen alejados de los dos principales contendientes en la primera vuelta, si bien se acercan al empate técnico con Lula en la segunda. En ese escenario, tanto Caiado como Zema obtendrían un 41% frente al 45% de Lula.

Flávio Bolsonaro fue escogido por su padre, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, como sucesor político en diciembre pasado y, desde entonces, ha ido obteniendo cada vez mejores resultados en las encuestas. EFE