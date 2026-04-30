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Histórica derrota de Lula: por primera vez desde 1894, el Senado rechaza candidato al Tribunal Supremo

Con 42 votos en contra y 34 a favor, el candidato propuesto por el presidente brasileño Jorge Messias fue rechazado por la Cámara de Senadores. Un hecho que no ocurría desde 1894.

El País
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30/04/2026, 03:20
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hace un gesto durante el lanzamiento del programa del plan de cosecha 2024/25 en una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto en Brasilia.
Foto: AFP

El candidato del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para el Tribunal Supremo, Jorge Messias, fue rechazado ayer miércoles por el Senado, en un duro golpe al Gobierno a cinco meses de las elecciones.

La votación secreta se decidió con 42 votos en contra del candidato de Lula y 34 a favor, lo que supone el primer rechazo a un candidato al Supremo Tribunal desde 1894.

Messias, actual abogado general del Estado, es una figura muy próxima a Lula y es el tercer candidato propuesto por el presidente para la alta corte desde que empezó su tercer mandato en 2023.

Lula anunció la elección de Messias en noviembre, pero no sometió su nombre a la votación del Senado hasta ahora por las relaciones tensas que mantiene con la cámara alta del Congreso, controlado por fuerzas de derecha y centro-derecha.

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Senado de Brasil.
Foto: EFE

Durante la votación, la senadora opositora Mara Gabrilli fue la única en hacer un discurso y aprovechó para criticar la elección de Messias, afirmando que Lula buscaba “premiar lealtades personales” y usar los nombramientos para garantizar que “sus intereses están representados en la Corte Suprema”.

Messias compareció ayer miércoles ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado para presentarse, pedir votos y responder preguntas de los senadores durante ocho horas. En esa comisión, previa a la del pleno del Senado, recibió 16 votos a favor y 11 en contra.

El Tribunal Supremo está compuesto por 11 miembros y la oposición defiende dejar vacía la vacante abierta el año pasado por la jubilación de uno de los magistrados hasta conocer el ganador de las elecciones en las que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En la comisión, el candidato de Lula dijo que la actuación de los magistrados debe ajustar a las reglas y expresó su “extrema preocupación” por el llamado activismo judicial y la interferencia del tribunal en labores legislativas. Esas declaraciones representan un gesto a la oposición de derecha, muy crítica con las duras sentencias impuestas por el Supremo a Bolsonaro y a cientos de sus seguidores por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. EFE

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