Detrás de la decisión de alto riesgo de Jerome Powell de permanecer en la Reserva Federal de EE.UU.

Durante el último año, Jerome Powell ha dicho con frecuencia que la Reserva Federal no se enfrentaba a "ningún camino exento de riesgos" al lidiar con una serie de crisis económicas que simultáneamente elevaron la inflación y frenaron el crecimiento. Lo mismo podría decirse de su trascendental decisión de permanecer en la Reserva Federal como gobernador una vez que finalice su mandato como presidente de la Reserva Federal el 15 de mayo.

Al optar por permanecer en el cargo, Powell utilizó la única herramienta de presión que le quedaba para contrarrestar a una administración que ha atacado agresivamente al banco central por su negativa a ceder ante las exigencias del presidente de bajar las tasas de interés. A menos que otro gobernador de la Reserva Federal renuncie, el presidente Donald Trump no tendrá otra vacante que cubrir hasta que finalice el mandato de Powell en enero de 2028, lo que frustra los planes del presidente de incorporar a más partidarios suyos a la influyente junta de gobernadores.

La decisión, anunciada por Powell el miércoles en su última rueda de prensa tras ocho años al frente de la Reserva Federal, provocó una inmediata reprimenda del gobierno. Trump bromeó diciendo que Powell se quedaba porque "no puede conseguir trabajo en ningún otro sitio; nadie lo quiere". Scott Bessent, secretario del Tesoro, calificó la decisión de Powell como una "violación de todas las normas de la Reserva Federal".

El jueves, Trump pareció suavizar su postura, diciendo durante un discurso en la Casa Blanca que no le importaba si Powell permanecía en el cargo y que solo le preocupaba que Warsh ocupara el puesto principal.

La cuestión ahora es si la permanencia de Powell exacerbará aún más las tensiones entre la administración y el banco central, provocando ataques aún más intensos que mantendrán a la institución a la defensiva. Semanas antes de que Powell anunciara su decisión, Trump amenazó con despedirlo si no renunciaba al finalizar su mandato como presidente.

“Esto aún podría complicarse, y si sucede, algunos señalarán la permanencia de Powell como una provocación”, dijo Claudia Sahm, exanalista de la Reserva Federal y actual economista jefe de New Century Advisors. “Tanto si se queda como si se va, existen riesgos en ambos casos”.

Powell dejó claro el miércoles que su mayor deseo era abandonar la Reserva Federal. Sin embargo, afirmó que no tenía más remedio que quedarse y protegerse de nuevas injerencias en la institución donde ha servido durante casi 14 años, primero como gobernador y luego como presidente. La última vez que un presidente cuyo mandato había expirado permaneció como gobernador fue en 1948.

“Me quedo precisamente por las medidas que se han tomado”, dijo Powell cuando se le preguntó si su decisión se interpretaría como un acto político. “Hace tiempo que tenía previsto jubilarme”.

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

La decisión no tuvo nada que ver con Kevin Warsh, el candidato de Trump para reemplazarlo como presidente, recalcó Powell el miércoles.

Dijo que le creyó a Warsh cuando le aseguró que resistiría la presión política del presidente. Powell también prometió mantener un perfil bajo como gobernador, a pesar de conservar el derecho a voto en las decisiones sobre tarifas y otras políticas.

William Dudley, quien anteriormente fue presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dijo que esperaba que Powell se mantuviera relativamente discreto y adoptara un enfoque de "un hombre, un voto".

Powell dedicó gran parte de su rueda de prensa a explicar que su decisión de permanecer en el cargo se basaba en la convicción de que la independencia del banco central estaba fundamentalmente "en riesgo" en medio de una larga lista de amenazas legales que distaban mucho de haber terminado.

“Estas acciones legales por parte de la administración no tienen precedentes en nuestros 113 años de historia, y existen amenazas constantes de acciones similares”, afirmó. “Me preocupa que estos ataques estén debilitando a la institución y poniendo en riesgo lo que realmente importa al público: la capacidad de implementar una política monetaria sin tener en cuenta factores políticos”.

La principal preocupación de Powell es la investigación penal que el Departamento de Justicia inició contra la Reserva Federal en relación con las renovaciones de su sede en Washington y si mintió al Congreso sobre los planes. Los fiscales federales archivaron la investigación el viernes, pero mantuvieron que podrían reabrirla en cualquier momento. Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, declaró el jueves que no cabía duda de que el Departamento de Justicia apelaría el reciente fallo de un juez federal que anuló las citaciones emitidas al banco central. Por ahora, el inspector general de la Reserva Federal está investigando la renovación, una investigación que Powell solicitó en julio.

“Hay miles de millones de dólares en sobrecostos en un proyecto muy pequeño”, dijo, y agregó que los fiscales esperarían la “decisión” del organismo de control interno de la Reserva Federal y “en base a esa decisión, decidiremos qué vamos a hacer”.

El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, habla en el Club Económico de Chicago. Foto: AFP

Powell ha estipulado desde hace tiempo que no abandonaría la Reserva Federal hasta que la investigación del Departamento de Justicia estuviera "completamente terminada, con total transparencia y de forma definitiva". Sin embargo, preocupa cada vez más si Trump utilizará ahora las acusaciones formuladas en la investigación para intentar despedir a Powell, después de haberlo acusado ya de "incompetencia" y haber puesto en duda si cometió fraude.

“Sin duda, cabe suponer que Powell realizó un análisis de costo-beneficio, y el costo de permanecer en el cargo radica en que aumenta considerablemente la probabilidad de que se presente una demanda de destitución por causa justificada en su contra relacionada con las renovaciones, lo que constituiría un litigio novedoso”, afirmó Lev Menand, profesor asociado de la Facultad de Derecho de Columbia.

Un presidente solo puede destituir a un funcionario de la Reserva Federal por causa justificada, lo que, según los expertos legales, significa una falta grave o un incumplimiento del deber. El Tribunal Supremo está debatiendo este asunto tras el intento del presidente de destituir a la gobernadora Lisa Cook en agosto.

Joseph Gagnon, ex alto funcionario de la Reserva Federal y actualmente miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmó que era crucial que Cook ganara ese caso. "Si permiten que Trump destituya a los gobernadores a su antojo, entonces no habrá más política monetaria independiente", declaró.

Por el momento, la continua presencia de Powell en una institución que ha atravesado tanta agitación en el último año y que ahora se encuentra al borde de una importante transición de liderazgo es "simbólicamente muy importante", dijo Jon Faust, miembro del Centro de Economía Financiera de la Universidad Johns Hopkins y exasesor principal del presidente saliente.

Lo que tal vez importe aún más es cuándo Powell decida irse, dijo Sahm. “Significará muchísimo cuando diga: 'Estoy listo para jubilarme', porque será una señal de alguien que se preocupa profundamente por la institución de que todo va a estar bien.”

Por Colby Smith