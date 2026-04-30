El dólar en Uruguay sube por tercer día y pasa la barrera de los $ 40, mientras la Fed mantiene tasas y Powell cuestiona a Trump

(Con información de EFE)

Mientras la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dejó sin cambios su tasa de interés de referencia (“el precio del dinero”), el dólar en Uruguay subió ayer por tercer día consecutivo y pasó la barrera de los $ 40. Esta vez el aumento fue de 1,05% y el billete verde se negoció en promedio en $ 40,288. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,05 y $ 40,40, para finalizar en $ 40,35, un aumento de 1,13% respecto al cierre del martes.

En el mes el dólar baja 0,47%, mientras que en 2026 se incrementa 3,19%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 95 transacciones por un valor total de US$ 51,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 50 centésimos y cerró en $ 39,20 para la compra y $ 41,60 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,21% ayer y finalizó en 4,9985 reales. Durante abril baja 4,23% y en lo que va de 2026 retrocede 9,16%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 0,91% y cerró en 1.395,29 pesos argentinos. En el mes de abril sube 0,91%, aunque en el año baja 4,39%.

Reserva Federal

La Fed dejó sin cambios la tasa de referencia en 3,5%-3,75%. La reunión se saldó con el mayor número de disensos en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.

A su vez, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró ayer que la independencia del organismo “está en riesgo” a causa de la ofensiva legal del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha llegado a abrir una investigación penal contra el jerarca. “Creo que (la independencia de la Fed) está en riesgo”, aseguró Powell al responder a un periodista en rueda de prensa.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa en el edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. Foto: SAUL LOEB/AFP

“Pienso que estos embates legales, si se quieren llamar así, a los que me he referido están castigando a la institución a causa de estas cuestiones”, añadió.

Powell abandonará el cargo el 15 de mayo, aunque explicó que, en contra de la tradición, permanecerá como miembro de la junta de gobernadores al menos hasta que la investigación lanzada por Trump contra él “concluya de manera definitiva y transparente”.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó ayer tres unidades y cerró en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja 15 unidades y en 2026 cae cinco puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,74%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).