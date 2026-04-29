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El País Mundo

Vladimir Putin y Donald Trump hablaron por teléfono sobre Medio Oriente y planteo de alto al fuego en Ucrania

"Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico", declaró el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

29/04/2026, 15:39
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la pista después de llegar a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en Anchorage, Alaska.
Foto: AFP

El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Medio Oriente, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

"Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico", declaró.

Estados Unidos analiza plan de Irán para Ormuz: los puntos conflictivos y el temor por el mercado petrolero

"Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación", precisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, llegan para ofrecer una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, llegan para ofrecer una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Foto: DREW ANGERER/AFP

Putin, propuso además un alto al fuego en Ucrania para el 9 de mayo, día en que Rusia celebra la victoria soviética sobre la Alemania nazi en 1945, informó el Kremlin, según el cual Estados Unidos apoya la iniciativa.

Durante una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, Putin dijo que está dispuesto "a decretar un alto el fuego mientras duren las celebraciones del Día de la Victoria", declaró a periodistas su asesor diplomático, Yuri Ushakov.

AFP

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