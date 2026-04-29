"Teherán está humillando a EE.UU." y “con razón a Alemania le va tan mal": el cruce de Merz y Trump por Irán

El presidente Donald Trump acusó ayer martes al canciller alemán, Friedrich Merz, de no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán y recalcó que no es de extrañar que a Alemania le vaya “tan mal”, después de que el alemán criticara la estrategia estadounidense en Medio Oriente.

“El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que habla! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero estaría tomado como rehén. Yo estoy haciendo ahora mismo algo con Irán que otras naciones o presidentes deberían haber hecho hace mucho tiempo”, escribió en Truth Social. Trump, que de este modo responde a unas recientes críticas de Merz, insistió en que “¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

El mandatario publicó su mensaje en medio de la visita oficial del rey Carlos III del Reino Unido, a cuyo primer ministro también ha atacado por lo que ve como falta de respaldo en el conflicto contra Irán, y un día después de que el canciller alemán afirmara que Teherán está “humillando” a EE.UU. en las negociaciones de paz.

“No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán”, dijo el lunes el jefe del Gobierno alemán durante un acto en el oeste del país.

El presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz se reúnen en la Casa Blanca. Foto: EFE

“Lo hemos visto de forma muy dolorosa en Afganistán durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que todo este asunto es, como he dicho, como mínimo, poco meditado”, añadió. Merz afirmó que no veía “una salida” para Estados Unidos, “sobre todo teniendo en cuenta que los iraníes están negociando, evidentemente, con mucha habilidad, o, con mucha habilidad, no negociando”.

“Allí, toda una nación está siendo humillada por los dirigentes iraníes, sobre todo por los llamados Guardianes de la Revolución”, afirmó.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C Foto: AFP

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Estados Unidos de apoyar la guerra contra Irán.

El mandatario también ha denunciado a España como un “socio terrible” porque no habilitó su espacio aéreo para misiones contra Irán y no autorizó el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares.

“¿Alguien ha mirado lo mal que le está yendo a España? Sus cifras económicas, a pesar de aportar casi nada a la OTAN y a su defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Da pena!”, escribió el 18 de abril en Truth Social. EFE, AFP