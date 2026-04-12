Gobierno alemán y otros países impactados políticamente en forma interna por la suba del precio del petróleo

La cuestión de cómo debe responder el Gobierno alemán a la subida de los precios del combustible debido a la guerra de Irán está causando división en el seno de la coalición del canciller Friedrich Merz, que se reunió ayer sábado con los líderes de los partidos socios de su Unión Cristianodemócrata (CDU) para buscar salidas a la crisis.

Según el diario ‘Bild’, Merz se encontró con los jefes del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil y Bärbel Bas, y con Markus Söder, el líder de la bávara Unión Socialcristiana (CSU), en una de las villas del Gobierno a las afueras de Berlín. Para hoy está previsto que se sumen los jefes de los respectivos grupos parlamentarios y representantes de las cúpulas de los partidos.

Originalmente, Merz tenía previsto tratar en este encuentro las reformas fiscales pendientes, pero la disputa pública por los precios del combustible entre Klingbeil, el ministro de Finanzas, y la ministra de Economía conservadora, Katherina Reiche, ha traído este asunto a la cabecera.

En una entrevista publicada ayer, Klingbeil insistió en que es necesario un impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, con el que se financiaría un tope a los precios de los carburantes, cuya escalada por la guerra en Irán está causando preocupación en empresas y consumidores.

Canciller federal de Alemania, Friedrich Merz. Foto: AFP

“Ya no puedo explicarle a nadie por qué en Bélgica, Luxemburgo o Grecia -todo ello países que no son precisamente comunistas- el Gobierno topa los precios, mientras que aquí se disparan”, dijo el líder socialdemócrata a Süddeutsche Zeitung.

Klingbeil argumentó que a pesar del “muy frágil” alto el fuego entre Irán y EE.UU. no es de esperar que los precios de los combustibles vayan a bajar rápidamente. Otros pesos pesados de su partido, como la líder regional de Mecklemburgo-Antepomerania, Manuela Schwesig, apoyan sus demandas, mientras que desde la economía alemana se multiplican los llamamientos al Gobierno para que intervenga para frenar la escalada de precios.

Reiche está dispuesta en todo caso a poner en marcha una ayuda directa a los ciudadanos que tienen que desplazarse largas distancias hasta el puesto de trabajo.

Desde que comenzó la subida de precios por la guerra de Irán, el Gobierno alemán ha restringido a una vez por día el número de veces que las gasolineras pueden encarecer los carburantes y ha reforzado las herramientas de las que dispone la Oficina Antimonopolio para perseguir infracciones, pero la coalición no consensuado otras medidas.

Barcos circulan por el estrecho de Ormuz

Emiratos y otros países

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó ayer sábado que desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y cuyo tráfico está interrumpido por Irán, es “una necesidad colectiva” y no una opción. “La interrupción y las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán confirman que hacer frente a esta conducta ya no es una opción, sino una necesidad colectiva”, dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado tras la intervención de su ministro de Estado, Shakhboot bin Nayhan, en la Conferencia del Océano Índico celebrada en Mauricio.

Por su parte, Corea del Sur anunció que distribuirá 6,1 billones de wones adicionales (3.503 millones de euros) en ayudas en efectivo entre unos 32,5 millones ciudadanos para aliviar el impacto del aumento de precios del petróleo por la guerra. Estos fondos están “destinados a paliar los altos precios del petróleo”, afirmó el ministro del Interior, Yoon Ho-joong. Seúl importa cerca del 70 % de su crudo de Oriente Medio, y más del 95 % de este volumen pasa por esa vía vital.

Otro de los países fuertemente impactado es Etiopía, que vive largas filas en las gasolineras, que se alargan incluso durante toda la noche, mientras el precio de productos básicos se ha disparado.

Las autoridades han pedido a la población que ahorre combustible, limite los viajes innecesarios, opte por energías renovables siempre que sea posible y denuncie actividades ilegales relacionadas con la gasolina. EFE, AFP

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

Protestas masivas en Irlanda

Las actividades ilegales contra la subida del precio del combustible “ponen en peligro al Estado”, afirmó ayer sábado el jefe de la policía irlandesa, Justin Kelly, mientras se desplegaban unidades antidisturbios para desalojar a los manifestantes que bloqueaban una refinería de petróleo.

Kelly declaró a periodistas que el bloqueo de “infraestructuras nacionales críticas, como depósitos de combustible y refinerías”, había “provocado una escasez de combustible que afecta directamente a los servicios de emergencia, como los hospitales, el servicio de ambulancias y el cuerpo de bomberos”.

Las protestas comenzaron el martes a raíz de la escalada de los precios de la gasolina y el diésel en medio de la guerra en Oriente Medio.

El grupo industrial Fuels for Ireland afirmó que cien gasolineras se han quedado sin combustible, principalmente en el oeste de Irlanda, después de que los clientes comenzaran a comprar de forma compulsiva. AFP