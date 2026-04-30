Fallo de la Corte de EE.UU. afecta representación de las minorías en el Congreso y genera críticas demócratas

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, anuló ayer miércoles el mapa electoral del estado de Luisiana, en una decisión de gran alcance para la representación de las minorías en el Congreso, en particular afroestadounidenses e hispanas.

El fallo supone un revés para los demócratas, embarcados desde hace varios meses en una batalla con los republicanos en torno a la redistribución de los distritos electorales de varios estados antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre. El partido del presidente Donald Trump, en cambio, sale reforzado a largo plazo.

Por seis votos contra tres, los de los jueces conservadores frente a los progresistas, la Corte concluyó que una ley que garantiza la representación electoral de las minorías, la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act), no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroestadounidense. En consecuencia, el mapa electoral de este estado del sur “es una redistribución inconstitucional”, afirmó el magistrado conservador Samuel Alito en la sentencia redactada en nombre de la mayoría.

Pero para la jueza progresista Elena Kagan, “la decisión de la Corte hará retroceder el derecho fundamental a la igualdad racial” en las elecciones, “que el Congreso había otorgado” una de 1965.

Oficiales de policía custodian la Suprema Corte de Justicia, en Washington D.C. Foto: AFP

En la última década, fallos anteriores de la Corte vaciaron en gran medida de contenido esta ley clave, adoptada en pleno movimiento por los derechos civiles para impedir que los antiguos estados segregacionistas del sur vulneraran el derecho al voto de los afroestadounidenses.

Kagan estimó que, con esta decisión, la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto se convierte en “letra muerta”.

“Las consecuencias serán probablemente profundas y graves”, afirmó.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, denunció un “golpe terrible” asestado a este texto.El impacto de la decisión de la Corte podría limitarse en un primer momento a Luisiana, un estado donde cerca de un tercio de la población es negra.

Pero en el futuro, las circunscripciones compuestas mayoritariamente por electores afroestadounidenses -tradicionalmente votantes demócratas- podrían ser rediseñadas en los estados gobernados por los republicanos. AFP