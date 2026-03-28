Fallo histórico: Argentina evita pagar US$ 16.000 millones por expropiación de YPF; lo que dijeron Milei y CFK

En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y, de esta manera, la Argentina se evita de pagar más de US$ 16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

El tribunal de apelaciones determinó que en primera instancia se interpretó erróneamente la ley argentina y que debe ser revisado, un argumento que había planteado la defensa del Estado argentino en la audiencia judicial celebrada el pasado octubre. Los fondos demandantes tienen una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, según advierten abogados que siguen de cerca el caso, es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente.

El presidente Javier Milei celebró la noticia, dijo que se “ha obtenido un triunfo histórico” y estimó que el país “evita el pago de aproximadamente 18.000 millones de dólares”.

El proceso del juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y tuvo un fallo adverso en primera instancia para el Estado argentino en 2023, cuando la Justicia estadounidense lo condenó a pagar una indemnización superior a los US$ 16.100 millones más intereses, equivalente al 45% del presupuesto nacional.

Milei. El presidente argentino expresando su apoyo a Trump. Foto: EFE

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012, al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. En consecuencia, ordenó al país pagar la compensación correspondiente, aunque eximió de responsabilidad a la propia petrolera.

Todas las partes apelaron el fallo y, en octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de 96 minutos en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en la que los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford -que adquirió los derechos para litigar contra el país tras la quiebra de las empresas Petersen-.

De los tres jueces, Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de Preska, pero Chin y Robinson fallaron a favor, dijeron que el foro correcto para tratar el caso era Nueva York, pero que la jueza en primera instancia había interpretado incorrectamente la ley argentina y cómo se aplicaba.

En la apelación, la defensa argentina había presentado varios argumentos con el objetivo de revertir la sentencia. El primero de ellos -que fue planteado por tercera vez ante la Justicia estadounidense- sostenía que el juicio debió tramitarse en la Argentina. Ese argumento ya había sido presentado durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora volvió a ser central bajo la administración de Milei, que lo consideraba la vía más sólida para revertir el fallo de primera instancia.

Depósito de hidrocarburos de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) Foto: AFP

Según la defensa, correspondía que un tribunal argentino determine qué norma tiene mayor jerarquía: la ley de expropiación, que permitió al gobierno de Cristina Kirchner estatizar el 51% de YPF, o el estatuto de la compañía, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas.

El segundo argumento era de carácter técnico y apuntaba al derecho societario, administrativo y público argentino. En este punto, el Estado sostenía que la jueza Preska interpretó erróneamente la normativa local aplicable al caso.

Ese fue el argumento más sólido, ya que el Tribunal de Apelaciones en su fallo final dijo que la ley de Expropiaciones argentina prohíbe expresamente las acciones judiciales de terceros que interfieran con una expropiación. Además, señaló que los estatutos de una empresa no son un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar daños de esa forma.

Sin embargo, también fue bastante explícito en señalar que la Argentina procedió erróneamente: violó promesas que hizo a inversores extranjeros para atraer capitales en los años 90, y eso daña la credibilidad del país como destino de inversión. Pero dice que el remedio legal elegido por los demandantes sencillamente no corresponde bajo el derecho argentino. Luego de conocerse el fallo, las acciones de Burford se desplomaban 40% en Wall Street y 46% en Londres.

La casa matriz de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Foto: archivo El País

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, celebró la sentencia. “Este es un fallo histórico. Para YPF, es un capítulo muy importante porque nos permite seguir avanzando con una visión clara: consolidar nuestro plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031 y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo”, dijo.

El exviceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler, por su parte, opinó: “La Cámara nos da la razón por los argumentos de derecho argentino que planteamos desde el principio durante el gobierno anterior. El mérito del gobierno actual es haber reiterado esos mismos argumentos en la apelación a la Cámara para plantear que Preska se equivocó al rechazarlos en su fallo de primera instancia. Este fallo confirma que Axel Kicillof tenía razón cuando se negó a hacer la OPA”.

La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen -que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF- entraron en quiebra. Sofía Diamante / La Nación (GDA)

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su domicilio. Foto: AFP

Reacción de Cristina K y el “estilo” de Javier Milei

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales para referirse al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Cristina Kirchner dijo que gracias a dicha expropiación la Argentina tiene superávit “de miles de millones de dólares en la balanza energética”.

Por su parte, el presidente Javier Milei arrancó en un discurso contra los gobiernos kirchneristas. “Gracias a la gestión de Horacio Marín (actual presidente de YPF), el equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago (de US$ 18.000 millones). Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de (Axel) Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, afirmó.