Mojtaba Jamenei rompe el silencio: qué dice el mensaje del líder supremo de Irán sobre EE.UU.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aseguró este jueves que la región del golfo Pérsico ha ingresado en una "nueva etapa" marcada por lo que calificó como una "vergonzosa derrota" de Estados Unidos. En un mensaje emitido con motivo del Día del golfo Pérsico, el clérigo sostuvo que el despliegue militar iniciado por Washington hace dos meses ha fracasado en sus objetivos, abriendo paso a un orden regional donde las potencias extranjeras ya no tienen cabida.

"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los planes de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", indicó Jamenei en el mensaje, leído en la televisión estatal.

Jameneí sostuvo que las bases estadounidenses en la región no tienen el poder de garantizar su seguridad ni el de sus países aliados en la región.

“Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas”, dijo.

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei. Foto: MEHR/EFE

La declaración se produce en un escenario de extrema tensión, luego de que el operativo israelí-estadounidense del 28 de febrero desencadenara una respuesta de Teherán que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Según Jameneí, las bases militares norteamericanas en la zona han perdido la capacidad de garantizar la seguridad propia y la de sus aliados, afirmando que los "malvados" que llegan desde miles de kilómetros de distancia solo encontrarán un lugar "en el fondo de las aguas" del golfo.

El bloqueo del estrecho de Ormuz y el impacto en el petróleo

Desde que se inició la guerra a finales de febrero, Irán ha mantenido un cerco estratégico sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que históricamente transitaba el 20 % del crudo mundial. Esta medida, presentada como una reacción a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, ha provocado que la circulación de buques petroleros caiga drásticamente, generando una escalada inmediata en los precios internacionales del combustible.

Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Las nuevas normas de tránsito y el cobro a buques extranjeros

En su proclama, el ayatolá Jameneí adelantó que el gobierno iraní está implementando nuevas normativas para gestionar el tránsito por la región. Estas medidas incluyen el cobro de tasas a los buques que deseen navegar por el estrecho, una práctica que, según el Banco Central de Irán, ya ha comenzado a generar ingresos para las arcas de la República Islámica.

Para el líder supremo, este esquema de soberanía marítima es la base de un futuro de "progreso y prosperidad" para las naciones aliadas de la región, desplazando definitivamente la influencia de Washington.

“Por el poder y la fuerza de Dios, el brillante futuro de la región del Golfo Pérsico será un futuro sin Estados Unidos y al servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus naciones”, aseguró.

Con información de EFE y AFP