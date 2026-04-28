Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz: claves de la salida

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Asimismo, señaló que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", y defendió que "la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles".

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo".

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y "durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", añadió WAM.

Destacó que EAU "es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones".

No obstante, defendió que, "tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".

Un niño entre los escombros de un edificio destruido junto a un retrato del asesinado líder de Irán, Ali Khamenei. Foto: AFP

La agencia remarcó que "esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores".

Emiratos, asimismo, expresó "su agradecimiento" por los esfuerzos tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, pero subrayó que "ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU".

"EAU continuará invirtiendo en toda la cadena de valor energética, incluyendo petróleo y gas, energías renovables y soluciones bajas en carbono, para fortalecer la resiliencia y la transformación a largo plazo de su sistema energético", concluyó.

La decisión de Emiratos tiene lugar en un momento de tensión con sus vecinos árabes del golfo Pérsico, a los que ha acusado de no coordinar posturas contra los ataques de Irán contra la infraestructura energética de esta región rica en petróleo.

Asimismo, se produce ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OPEP, organización a la que ha acusado de inflar los precios del petróleo.

¿Qué son la OPEP y la OPEP+?

La OPEP es un organismo económico intergubernamental fundado en 1960 por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait. Su creación respondió al descenso del precio oficial del crudo fijado de forma unilateral por las grandes petroleras internacionales, conocidas como las "Siete Hermanas", que dominaban el mercado del petróleo.

La OPEP surgió como contrapeso a ese dominio y con el objetivo de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros, además de defender sus ingresos por la exportación de crudo. Hasta ahora, la OPEP estaba integrada por 12 países: los cinco fundadores, EAU, Argelia, Nigeria, Libia, Guinea Ecuatorial, Congo y Gabón.

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/ Marinetraffic

La OPEP tiene su sede en Viena y celebra conferencias ministeriales de forma ordinaria dos veces al año, desde hace varios años solo de forma virtual.

Desde diciembre de 2016 existe además la alianza OPEP+, a la que pertenecen los países del grupo y otros diez importantes productores de crudo, encabezados por Rusia. El comité ministerial de monitoreo del mercado (JMMC) de la OPEP+ se reúne de forma telemática cada dos meses.

¿En qué contexto geopolítico se produce la salida de EAU?

La retirada se produce en plena guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, iniciada el 28 de febrero, que ha provocado el bloqueo del estrecho de Ormuz y ataques a instalaciones energéticas en la región. Según la propia OPEP, la producción de crudo del grupo cayó en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos que en febrero, debido al conflicto y al bloqueo.

El informe señala que el conflicto causó drásticas caídas de los suministros de Arabia Saudí, Kuwait, EAU e Irak. En el caso emiratí, el bombeo se redujo en 1,5 mbd.

La marcha de EAU tiene lugar en un momento de máxima tensión entre los vecinos del golfo Pérsico, a los que Emiratos ha acusado de no coordinar posturas frente a los ataques iraníes contra la infraestructura energética de la región.

¿Qué ocurrirá con la política petrolera de EAU?

Las autoridades emiratíes han señalado que, tras abandonar la OPEP, el país continuará desempeñando un papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente.

Asimismo, el ministro de Energía emiratí reiteró el compromiso de EAU con la seguridad energética y con garantizar un suministro fiable. Hasta el inicio de la guerra, EAU producía unos 3,4 mbd de petróleo, y el país cuenta con unas reservas conocidas de hasta 113.000 millones de barriles, las sextas más grandes del mundo.

¿Qué implicaciones tiene para la OPEP y la OPEP+?

El anuncio de Emiratos se produce en un momento de elevada volatilidad en los mercados energéticos.

Con su salida de la OPEP, EAU ya no deberá cumplir con las cuotas de producción impuestas por el grupo, con lo que podría acabar exportando más que hasta ahora. Eso podría moderar los precios en un mercado altamente tensionado por la guerra y el conflicto en torno al estrecho.

La retirada de EAU es un desafío para su gran vecino Arabia Saudí, que domina junto con Rusia la OPEP+. EUA y Arabia Saudí mantuvieron en el pasado numerosas disputas sobre el nivel de producción de cada país miembro de la OPEP.

Con la salida de EAU, Arabia Saudí es el único país de la OPEP con notable potencial para aumentar la producción. La pregunta será si Arabia Saudí logra mantener unido lo que queda de la organización.

El último país importante en abandonar el grupo fue Catar, que salió en 2019 para centrarse más en la producción de gas natural. Otros países que abandonaron en los últimos años el grupo fueron Angola (2023) y Ecuador (2020).

Con información de EFE