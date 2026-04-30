¿Por qué el diésel se ha convertido en un problema económico mucho mayor que la gasolina?

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, el precio promedio de un galón de diésel ha aumentado cerca de un 45%, mientras que el de un galón de gasolina regular ha subido alrededor de un 35%. La Administración de Información Energética (EIA), una agencia federal de investigación, prevé que el precio promedio del diésel alcance un máximo de más de 5,80 dólares por galón este mes. La gasolina, según la agencia, promediaría 4,30 dólares por galón.

Los precios han bajado ligeramente la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo de paz, pero la diferencia entre el diésel y la gasolina sigue siendo enorme.

¿Por qué subieron tan rápido los precios del diésel?

Incluso antes de la guerra, el suministro de diésel era escaso. Esto significaba que el mundo tenía pocas reservas cuando los países del Golfo Pérsico, que producen una cantidad considerable de diésel, se vieron obligados a reducir drásticamente sus exportaciones. A esto se suma el hecho de que gran parte del petróleo producido en la región es especialmente apto para la fabricación de diésel y el combustible para aviones.

“Por eso el precio del diésel se duplica con creces, mientras que el de la gasolina aumenta prácticamente al mismo ritmo que el del crudo”, afirmó Joe DeLaura, estratega energético global de Rabobank. “Hay escasez de diésel, de combustible para aviones y de fueloil. La gasolina, en cambio, está relativamente bien abastecida”.

Antes de la guerra, las refinerías del Golfo exportaban mucho más diésel y combustible para aviones que gasolina, y ningún otro país tiene la capacidad de compensar esa pérdida.

“Se ha perdido ese suministro en un mercado que ya estaba saturado, y no hay forma de reemplazarlo”, declaró Jason Gabelman, analista energético del banco de inversión TD Cowen.

China, que cuenta con refinerías que podrían haber cubierto parte de la demanda, decidió restringir las exportaciones de combustible al inicio de la guerra para evitar la escasez, explicó Gabelman.

Estados Unidos es un exportador neto de productos petrolíferos, incluido el diésel. Países como Australia, que solían importar diésel de Asia o Europa, han incrementado sus importaciones de este combustible desde Estados Unidos.

Pero con una quinta parte del suministro mundial de petróleo interrumpido, ni siquiera Estados Unidos pudo compensar la falta de diésel del Golfo.

«Estados Unidos puede producir bastante, pero no podemos abastecer de combustible al mundo», afirmó DeLaura.

Además, gran parte del petróleo producido en los países del Golfo es especialmente apto para la fabricación de diésel. El petróleo producido en Texas y Nuevo México, en comparación, es más adecuado para la producción de gasolina.

Existe otro problema: los camioneros, agricultores y otros usuarios de diésel podrían tener dificultades para reducir su consumo, mientras que quienes compran gasolina pueden, por ejemplo, compartir coche o prescindir de algunos viajes.

¿En qué se diferencian el diésel y la gasolina?

Ambos combustibles se elaboran a partir de petróleo crudo en gigantescas plantas industriales conocidas como refinerías. Sin embargo, poseen características diferentes que los hacen adecuados para usos específicos.

La gasolina, conocida como petrol en gran parte del mundo, se utiliza principalmente en turismos. Tiene menos energía por galón o litro que el diésel, que normalmente alimenta camiones, tractores y otra maquinaria pesada.

Las refinerías tienen una flexibilidad limitada y no pueden producir mucho más diésel, incluso si quisieran.

Las refinerías pueden usar calor y procesos químicos para "craquear" las moléculas y convertirlas en gasolina, diésel u otros combustibles. Pero una vez que deciden cuánto de cada combustible pretenden producir, están obligadas a mantener esas decisiones a menos que inviertan mucho dinero en reconfigurar sus equipos y procesos.

"Por lo general, la refinería ha elegido inversiones a lo largo del tiempo para poder producir más o menos de ciertos productos, dentro de lo razonable", dijo Patrick De Haan, analista de GasBuddy. "No se puede manipular la ciencia lo suficiente como para eliminar todo el diésel de una refinería".

¿El diésel suele ser más caro?

En Estados Unidos, el diésel generalmente es más caro que la gasolina.

Antes de las regulaciones ambientales más estrictas, el diésel tenía un alto contenido de azufre, lo que causaba más contaminación del aire. Ahora, el diésel que se usa en Estados Unidos y muchos otros países debe ser desprovisto de gran parte de su azufre. Ese proceso es intensivo y costoso.

Cuando se introdujo el combustible bajo en azufre en 2006, durante la administración de George W. Bush, se esperaba que el precio subiera entre 3 y 5 centavos por galón. El combustible también está sujeto a mayores impuestos; el impuesto federal sobre el diésel es de 24,4 centavos por galón, es decir, 6 centavos más que la gasolina.

Muchas refinerías estadounidenses se instalaron para producir ciertas cantidades de diésel, gran parte del cual se exporta. Como resultado, los precios del diésel en Estados Unidos tienden a reflejar con mayor precisión la oferta y la demanda mundiales del combustible que el precio de la gasolina.

"Cuanto más se exporta, mayor es el impacto en los precios del diésel", afirmó De Haan.

Kenneth Gillingham, profesor de economía energética en la Universidad de Yale, señaló que también es más difícil transportar diésel debido a la falta de capacidad de los oleoductos. Como consecuencia, los precios del combustible pueden variar mucho de un lugar a otro.

“La diferencia entre la gasolina y el diésel se debe a las limitaciones de suministro regionales”, dijo Gillingham.

¿Cuándo bajarán los precios?

Si el estrecho de Ormuz se reabre al tráfico marítimo, los precios de la energía bajarán y la escasez se resolverá con el tiempo.

Sin embargo, es posible que los precios del diésel no vuelvan rápidamente a los niveles anteriores a la guerra, ya que el suministro se ha visto gravemente afectado. Distribuir suficiente combustible a todos los lugares que lo necesitan podría llevar meses.

“El diésel es fundamental para la economía”, dijo DeLaura, “y, en cierto modo, para el mundo” concluyó.