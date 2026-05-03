El ultimátum de Irán que pone a Donald Trump entre una "operación imposible" o un "mal acuerdo"

La Guardiana Revolucionaria iraní desafió este domingo a Estados Unidos a elegir entre una operación militar "imposible" o un "mal acuerdo" con Teherán, después de que el presidente Donald Trump menospreciara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra.

La situación entre ambos países sigue estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques israeloestadounidenses contra Irán y de represalias de Teherán en la región.

Los esfuerzos diplomáticos no han logrado reactivar las infructuosas negociaciones celebradas en Islamabad el 11 de abril debido a las profundas discrepancias en temas como el bloqueo del estrecho de Ormuz o el programa nuclear de la república islámica.

"El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido", afirmó el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión pública.

"Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", insistió.

Este órgano menciona un "ultimátum" iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un "cambio de tono" de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.

"Revisaré el plan"

El sábado el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.

"Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en su plataforma Truth Social.

Según las agencias de noticias iraníes, Irán ha transmitido a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días.

Trump. El presidente acusa a la UE de no cumplir el acuerdo comercial con EE.UU. de 2025; el bloque comunitario lo niega. Foto: AFP fotos

La agencia Tasnim afirma que Teherán exige la retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán, el levantamiento del bloqueo de los puertos y de la congelación de los activos iraníes, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones, un "mecanismo" para el estrecho de Ormuz y "el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano".

Este país se vio arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Alí Jamenei el primer día de los bombardeos.

El domingo Israel ordenó la evacuación "urgente" de las localidades situadas más allá del sector que controla en el sur del Líbano y que designa como "zona de seguridad".

Tasnim no menciona el programa nuclear, un tema crucial para Estados Unidos e Israel, que acusan a Irán de querer dotarse de la bomba atómica. El país lo niega.

Irán ya había enviado esta semana una propuesta a través de Pakistán. No se filtraron detalles.

"Si se portan mal"

La guerra se ha cobrado miles de víctimas, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones sacuden la economía mundial, con los precios del petróleo en niveles sin precedentes desde 2022.

Aunque los bombardeos han cesado, el conflicto persiste bajo otras formas: Washington impone un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al cierre por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por el que antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.

Los periodistas preguntaron el sábado a Trump qué podría hacer que se reanudaran los bombardeos contra Irán.

Bombardeo. Irán hizo más de 300 lanzamientos, entre drones y misiles, contra Israel el sábado. ATEF SAFADI/EFE

Él fue vago en la respuesta: "Si se portan mal, si hacen algo malo, pero ahora mismo ya veremos". "Es una posibilidad que podría ocurrir, sin duda", dijo.

En teoría el presidente tenía hasta el viernes para solicitar la autorización del Congreso para continuar la guerra.

Prefirió enviar una carta a los congresistas para notificarles que las hostilidades contra Irán han "terminado".