Trump está insatisfecho con la última oferta de Irán

El presidente Donald Trump afirmó ayer viernes que no estaba “satisfecho” con una nueva propuesta de negociación iraní, en momentos en que las conversaciones de paz entre ambas partes están congeladas a pesar de un alto el fuego de varias semanas.

Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra. “En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”, dijo Trump a los periodistas.

“¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Esas son las opciones”, respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y añadió que “preferiría no” optar por la primera alternativa “por una cuestión humana”.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril.

Pero el conflicto continúa bajo otras formas: Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes en represalia por el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a las negociaciones. Pese al fracaso de las negociaciones, el alto el fuego se ha mantenido.

El viernes, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que “la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones”.

Pero añadió en un video difundido por la página web Mizan Online del poder judicial: “Ciertamente no aceptamos imposiciones”, aunque Teherán no desea un retorno a la guerra.

La Casa Blanca se ha negado a comentar los detalles de la nueva propuesta iraní.

Pero el sitio de noticias Axios informó que el enviado estadounidense Steve Witkoff había presentado a principios de esta semana enmiendas a una propuesta anterior para reintroducir la cuestión del programa nuclear de Teherán en las negociaciones.

Axios señaló que dichas enmiendas incluían una exigencia de que Irán no intentara sacar uranio enriquecido de los sitios bombardeados durante la breve guerra del año pasado ni reanudar ninguna actividad en ellos mientras continuaran las conversaciones.

Precios Optimismo de paz hace bajar el crudo Los precios del petróleo cerraron a la baja ayer viernes, impulsados por un renovado optimismo tras la presentación por parte de Irán de una nueva oferta para reactivar las conversaciones de paz con Estados Unidos. El crudo Texas para entrega en junio cayó un 2,95%, hasta los 101,97 dólares por barril, tras un breve descenso superior al 5% durante la sesión. El crudo Brent bajó un 2,20%, hasta los 108,17 dólares por barril. Este precio del Brent puede resultar sorprendente, dado el nivel del día anterior, cuando llegó a 114 dólares, pero en realidad refleja un cambio en el contrato. El contrato de julio ahora tiene prioridad sobre el de junio. La diferencia de precios entre los contratos de referencia de un mes a otro demuestra que el mercado aún espera una resolución de la crisis en las próximas semanas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, afirmó no estar satisfecho con la oferta iraní.

La guerra ha “concluido”

En medio de las gestiones para retomar las negociaciones, el presidente Trump envió ayer viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha “concluido”.

El documento, según el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que Trump requiera de la aprobación del Congreso para la continuidad del operativo militar.

“No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en esa fecha y que el presidente extendió de manera unilateral e indefinida la semana pasada.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

La norma obliga a que el Congreso apruebe - siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.

Trump sugirió ayer además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.

“Hay algunas personas que la consideran inconstitucional”, dijo sobre la ley. “Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

Con información de EFE y AFP