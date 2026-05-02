EE.UU. retoma la guerra comercial con la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea (UE), tras acusar al bloque de no cumplir sus compromisos comerciales.

El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%.

Pero el mandatario dijo ayer viernes en su plataforma Truth Social: “Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos”.

“El arancel se incrementará al 25%”, anunció.

Trump insistió en que “queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EE.UU., no se aplicará ningún arancel”.

No está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que la Corte Suprema invalidara en febrero gran parte de los gravámenes del presidente, desmontando el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios comerciales de EE.UU.

Tras este revés, Trump impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán, Friedrich Merz.

Trump le dijo a Merz que se concentrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán.

Alemania es de los países más afectados por esta subida del arancel a los automóviles y sus componentes, ya que gran parte de los vehículos que entran en Estados Unidos procedentes de la UE son fabricados allí.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Estados Unidos es el segundo mayor mercado para las exportaciones de vehículos nuevos de la UE, después del Reino Unido. Más de una quinta parte de las exportaciones de vehículos de la UE fueron a Estados Unidos. Solo Alemania exportó alrededor de 450 000 vehículos a Estados Unidos en 2024, según el grupo sectorial VDA. Pero esa cifra ha disminuido desde entonces.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial.

Pacto comercial Comisión Europea niega acusaciones La Comisión Europea desmintió ayer viernes las acusaciones de Donald Trump sobre el incumplimiento de la UE del pacto comercial negociado con Estados Unidos. “La UE está implementando sus compromisos de la Declaración Conjunta de acuerdo con la práctica legislativa estándar, manteniendo a la administración estadounidense plenamente informada en todo momento”, señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario, unas horas después de la última amenaza arancelaria lanzada por Trump contra los Veintisiete, en particular, de elevar al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario a partir del lunes. “Seguimos plenamente comprometidos con una relación transatlántica previsible y mutuamente beneficiosa. En caso de que Estados Unidos adopte medidas incompatibles con la Declaración Conjunta, mantendremos abiertas todas nuestras opciones para proteger los intereses de la UE”, advirtió la misma fuente.

Con información de EFE y AFP