Los dos uruguayos que integraban la Flotilla Global Sumud ya viajan a Uruguay, tras gestión de la Cancillería

Jorge Vignolo y Daniela Lopes, dos uruguayos que viajaban en la Flotilla Global Sumud junto a otros 180 activistas para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ya se encuentran en viaje rumbo a Uruguay, luego de una gestión específica de la Cancillería, que monitoreaba de cerca la situación.

Según comunicó el Ministerio de relaciones Exteriores de Mario Lubetkin, ambos activistas están trasladándose este momento desde la isla Creta —donde desembarcaron tras ser detenido por fuerzas israelíes— con destino Barcelona. Desde allí "irán a Madrid y luego a Montevideo", se informó.

Este tema fue parte de las reivindicaciones planteadas por el Pit-Cnt este viernes en el acto por el Día de los Trabajadores, y al que asistió la plana mayor del gobierno, lo que incluyó al presidente Yamandú Orsi, al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y a la vicepresidenta Carolina Cosse.

Joselo López, secretario general de COFE y vocero principal de la central sindical, denunció que los activistas habían sido "secuestrados por el Estado de Israel" en aguas internacionales.

"Debemos denunciar en este acto que dos compañeros uruguayos, Jorge y Daniela, integrantes de la flotilla están siendo secuestrados por el estado de Israel, junto a 180 personas más y 21 embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria", sostuvo. López exigió "explicaciones inmediatas" a la embajada de Israel y reafirmó que la "solidaridad entre los pueblos no debe ser perseguida ni criminalizada".

La Cancillería ya había explicado que seguía "de cerca" esta situación, y que habían mantenido "un diálogo directo desde el primer día con representantes del Pit-Cnt y organizaciones sociales" que se encontraban "en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla". La cartera afirmó que también se había coordinando internamente con las embajadas de Israel y Grecia.

"La información oficial recibida —decía un comunicado de la cartera— indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud", agregaron desde el ministerio.