EE.UU. revocó las visas de turistas a varios directivos del diario La Nación de Costa Rica, sin dar explicaciones

La Junta Directiva de La Nación de Costa Rica confirmó el fin de semana que Estados Unidos le revocó la visa de turista a varios de sus miembros, sin ninguna explicación previa.

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas”.

“Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones”, continúa.

“Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas”.

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años, dice el comunicado oficial de la empresa de medios de comunicación.

A Pedro Abreu Jiménez, presidente de la Junta Directiva de La Nación, y a la directora Carmen Montero Luthmer se les revocó la visa. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, por su parte, informó que la política del gobierno estadounidense es no comentar sobre los casos individuales de visas.

Analistasobservan que en los últimos meses, el gobierno norteamericano retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a solo días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.

La Nación (GDA)