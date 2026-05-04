Tensión en el estrecho de Ormuz: EE.UU. rechaza supuesto ataque con misiles iraníes a barco de la Armada

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos negó este lunes que uno de sus navíos militares había sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había informado la prensa iraní.

"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", indicó en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Medio Oriente.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Mujer iraní pasa frente a un mural en las calles de Teherán. Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó más temprano de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense citando fuentes locales.

Fars aseguró que dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense cerca del puerto de Jask, en el flanco sur del estrecho de Ormuz, obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho.

Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, afirmó citando a una fuente militar: "Irán está preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz. Ya se realizaron los primeros disparos".

Teherán. Clérigo iraní cerca de valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia a Trump y Ormuz. Foto: AFP fotos

La fuente militar señaló que Irán está plenamente preparado para cualquier escenario y que "los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el llamado 'Project Freedom' para que las Fuerzas Armadas estadounidenses "guíen" barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz, aunque eso no incluiría una escolta militar formal de los navíos.

El mandatario estadoundiense aseguró que cualquier interferencia con la operación para permitir el tránsito de navíos atrapados en el Golfo Pérsico por el conflicto "será tratada por la fuerza".

Guardia revolucionaria iraní publicó nuevo mapa de áreas controladas

La Guardia Revolucionaria iraní publicó este lunes un nuevo mapa en el que muestra las áreas que controla la República Islámica del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos, que anunció ayer una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la zona.

La Guardia Revolucionaria iraní publica un mapa de la zonas de Ormuz bajo su control Foto: Tasnim News/EFE.

El mapa muestra una línea que une el monte Mubarak en territorio iraní con la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

El mapa se ha hecho público en medio de las nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos por el control del estratégico estrecho por el que transita el 20 % del petróleo mundial.

Agencia EFE, AFP