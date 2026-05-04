Los mensajes desde la cumbre de la Comunidad Política Europea para los presidentes Trump y Putin

La Unión Europea (UE) quiere enviar un mensaje de fortaleza y unidad tanto a Estados Unidos como a Rusia al celebrar hoy lunes en Armenia, país fronterizo con Irán, la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en la que participará por primera vez el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

A esta reunión han sido invitados 48 países -los miembros del bloque comunitario y otra veintena más-, tras lo que al día siguiente los Veintisiete celebrarán una segunda cumbre bilateral con el país anfitrión, que intenta reducir su dependencia del Kremlin.

La UE ha seguido adelante con sus planes de reunirse en la capital armenia pese al estallido de la guerra en la vecina Irán, ya que Teherán mantiene buenas relaciones con Yereván.

Se trata de la octava cumbre de la CPE, foro creado en 2022, poco después del comienzo de la guerra en Ucrania. De hecho, prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo. En esta ocasión el lema de la reunión será “Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa”.

La mayor novedad es la presencia de Carney, el primer mandatario no europeo invitado a la reunión. Fuentes comunitarias destacaron que “las razones son evidentes”, ya que Canadá comparte con Europa la misma visión sobre geopolítica y seguridad y la creencia en un orden internacional basado en normas y el multilateralismo. “Europa y Canadá con más que socios afines, juntos estamos construyendo una alianza global para defender la paz, una prosperidad compartida y el multilateralismo”, escribió en X el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Carney respondió que “en un mundo más peligroso y dividido, Canadá se está acercando cada vez más a nuestros socios y aliados europeos” y destacó que la cooperación en defensa, energía y tecnología busca “construir un futuro más seguro y próspero a ambos lados del Atlántico”. Esto contrasta con la política exterior del presidente de EE.UU., Donald Trump, su acercamiento a Rusia, sus críticas a la OTAN y su decisión de elevar el 25 % el arancel a los coches y camiones fabricados en la UE tras acusar el viernes al bloque de incumplir el pacto comercial.

Mientras Trump habla por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, los europeos y Canadá hablarán de “reforzar la seguridad colectiva” y mostrarán su firme apoyo a Ucrania en el quinto año de guerra.

A su vez, la crisis en Oriente Medio “obviamente estará presente en la mente de todos, sobre todo por la ubicación de la cumbre, y más aún si tenemos en cuenta las implicaciones en materia de energía y conectividad”, añadió la fuente comunitaria.

Conflictos en la OTAN Meta de reforzar a la Alianza Transatlántica El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que lo último que necesita la alianza transatlántica son conflictos dentro de la OTAN. Antes de partir a Ereván para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CEP), Tusk señaló que no tiene “ninguna indicación” de que los más de 5.000 soldados que Washington quiere retirar de Alemania vayan a ser destinados al flanco oriental de la OTAN. Tusk criticó la víspera la decisión de Trump al afirmar que “la mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración de nuestra alianza” desde su interior”. Dijo que hará “todo lo posible en la cumbre para que todos sean conscientes de que los conflictos dentro de la OTAN son lo último que necesitamos”, según la agencia PAP. EFE

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará a la cumbre su defensa de que haya un mayor control de las redes sociales y de la manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital. Sus objetivos, tanto para dentro como para fuera de España es que se refuerce la regulación digital y de las grandes plataformas. Otras mesas redondas en la que participarán otros líderes europeos versarán sobre conectividad y seguridad en la transición verde, y sobre todo cómo reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo, en contraposición a las guerras y otros valores.

EFE