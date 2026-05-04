Las acciones continuaron al alza a pesar de la inestabilidad en el petróleo y Oriente Medio

Últimamente, los mercados financieros parecen desconcertados. Los precios del petróleo alcanzaron recientemente su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Irán, lo que avivó la preocupación generalizada por la inflación y una crisis energética mundial.

Sin embargo, abril fue el mejor mes para la bolsa durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El S&P 500 cerró abril casi un 10% por encima de donde cerró marzo.

La última vez que el índice subió más del 10% en un mes fue en noviembre de 2020, tras la elección de Joe Biden como presidente y los primeros ensayos de las vacunas contra la COVID-19 mostraron resultados prometedores. El viernes, el S&P 500 subió un 0,3% adicional, registrando su quinta semana consecutiva de ganancias por primera vez en aproximadamente 18 meses. El índice se encuentra un 14% por encima de su mínimo a finales de marzo y más de un 5% por encima de cuando comenzó la guerra.

Para muchos observadores externos, parece incongruente que el mercado petrolero envíe una señal tan pesimista mientras las acciones reflejan un fuerte optimismo entre los inversores.

Pero en este momento inusual, según analistas y operadores, tanto las señales alcistas como las bajistas del mercado pueden ser ciertas.

Si bien el mercado bursátil reacciona a las noticias diarias, su principal preocupación es cómo estas afectan las perspectivas a largo plazo de las ganancias de las empresas. Las acciones cayeron inicialmente cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, reflejando la incertidumbre sobre la duración de la guerra, su impacto en el suministro de energía y las consecuencias para las empresas estadounidenses.

Las acciones comenzaron a subir nuevamente después de que la administración Trump e Irán iniciaran una desescalada a finales de marzo, encaminándose hacia un alto el fuego el 8 de abril. El enfrentamiento entre los países no ha terminado, no se ha alcanzado un acuerdo de paz, pero para los inversores bursátiles, la expectativa es que la interrupción en los mercados petroleros y las cadenas de suministro no dure mucho más.

Y el impacto económico de la guerra, al menos en lo que respecta a Estados Unidos, ha sido manejable. Los datos publicados el pasado jueves mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo anual del 2% en los primeros tres meses del año, impulsada por la inversión en infraestructura de muchas de las grandes tecnológicas que han llevado al índice bursátil S&P 500 a nuevos máximos históricos.

En la semana, Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta, que en conjunto representan el 20% del valor de mercado del S&P 500, anunciaron una inversión combinada de 130.000 millones de dólares en centros de datos. Las acciones de estas empresas, pertenecientes al grupo conocido como las "Siete Magníficas" (que también incluye a Apple, Nvidia y Tesla), subieron casi un 15% en abril.

Los sólidos resultados de otros sectores también han impulsado el mercado. Aproximadamente un tercio de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados financieros del primer trimestre, con un crecimiento promedio de las ganancias de alrededor del 15%, encaminándose a un sexto trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

Los precios del petróleo son un indicador del sentimiento de los inversores a un plazo mucho más corto que los índices bursátiles. El mercado petrolero se negocia principalmente mediante contratos de futuros, que son derivados que fijan el precio actual para la entrega en una fecha futura específica. Los precios del petróleo que se citan con mayor frecuencia se refieren a los próximos uno o dos meses. Esto significa que los cambios en la guerra que podrían extender o acortar su duración en unas pocas semanas se reflejan en el precio del petróleo, pero no necesariamente en el mercado bursátil. Los operadores de petróleo están centrados en el precio del barril de crudo en julio, por ejemplo, mientras que los gestores de fondos de pensiones piensan en la rentabilidad del mercado a muchos años vista.

Un nuevo estancamiento en las negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní pareció amenazar el frágil alto el fuego con Estados Unidos, lo que contribuyó a que el precio del crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, alcanzara su nivel más alto en cuatro años, superando los 120 dólares por barril.

Sin embargo, los inversores parecen anticipar algún tipo de resolución a medida que se alarga la perspectiva. Los contratos de futuros para entregas de crudo Brent en diciembre todavía se cotizan por debajo de los 90 dólares por barril.

“Si bien el entorno geopolítico sigue siendo volátil día a día, los mercados parecen estar asignando una mayor probabilidad a una retirada relativamente cercana de Estados Unidos de Oriente Medio, junto con una normalización de las cadenas de suministro globales que, en última instancia, podría presionar a la baja los precios del petróleo”, afirmó Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.

El momento en que la administración Trump anunció cambios importantes en su política respecto a la guerra con Irán ha exacerbado, en cierta medida, la apariencia de los movimientos del mercado, tanto a la baja como al alza.

La guerra comenzó después del cierre del mercado el último día de febrero y el alto el fuego se anunció el último día de marzo, por lo que las pérdidas del mercado bursátil se concentraron en marzo y la recuperación se produjo casi en su totalidad en abril.

Existen motivos de inquietud entre los inversores bursátiles al entrar la guerra en su tercer mes.

La guerra podría prolongarse más de lo previsto. Los precios del petróleo, con contratos de futuros Brent de septiembre a noviembre, han comenzado a subir, superando los 90 dólares en la última semana. Si bien esto significa que los operadores aún esperan que el precio del petróleo baje en los próximos meses, se prevé que el crudo se mantenga elevado durante más tiempo, lo que ejerce presión sobre la economía. El mercado de bonos del gobierno también muestra indicios de riesgos inflacionarios persistentes derivados de la guerra, según han señalado los analistas.

Muchos inversores también han expresado su falta de confianza en el repunte actual, lo cual se evidencia en la forma en que operan. Los volúmenes de negociación en bolsa se mantuvieron bajos durante abril, y algunos inversores afirman haber recurrido al mercado de derivados para apostar por una subida del mercado, lo que les permite obtener ganancias si el repunte continúa, pero limitar las pérdidas si el mercado vuelve a caer.

«Mientras la economía siga creciendo y las empresas sean capaces de aumentar sus beneficios, podemos ver precios de las acciones más altos incluso ante el aumento de los precios de la energía y la inflación», afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management. “Sin embargo, cuanto más se prolongue la guerra, más nerviosos se pondrán los inversores y podríamos ver algunos retrocesos a medida que los temores fluctúen.”