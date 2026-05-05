Diez años de cárcel para el hombre que asesinó a un vecino prendiéndolo fuego en Villa Argentina en 2024

La Justicia, a solicitud de Fiscalía, condenó a 10 años de cárcel al empresario que en noviembre de 2024 mató a un hombre y lo prendió fuego en el balneario Villa Argentina (Canelones), según confirmaron a El País desde Fiscalía General de la Nación.

Mauro Javier Almeida Sierra, quien tenía una orden de captura internacional de Interpol, había sido formalizado en diciembre de 2024 con prisión preventiva por los delitos de homicidio muy especialmente agravado, asociación para delinquir e incendio agravado.

El crimen ocurrió a fines de noviembre de 2024, cuando tres hombres rociaron con combustible el patio de una vivienda del balneario y fueron vistos por un vecino de 55 años. Al ser detectado, la reacción de Almeida fue rociar con combustible también a este vecino. El hombre fue internado en el Centro Nacional de Quemados, donde murió poco después.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, explicó en su momento que el ataque estaba dirigido al dueño de la vivienda y no a la víctima fatal. "Entendían que la persona de esta finca les estaría haciendo un daño espiritual entonces deciden prender fuego el cerco, porque creían que a través del fuego estarían eliminando el mal que les estaría haciendo esta persona", dijo entonces el vocero.

Fiscalía de Atlántida. Foto: Eduardo Barreneche/El País.

El dueño de la casa, un empresario de 42 años, salió ileso y vio el momento en el que los atacantes esparcieron el combustible en su patio para luego rociar a su vecino.

Días después del hecho, la Policía detuvo a dos hombres, de 49 y 69 años, por su participación en este crimen. Ambos quedaron imputados, pero la Justicia determinó que no fueron ellos quienes cometieron el asesinato sino Almeida que se dio a la fuga. Luego fue detenido, formalizado ahora condenado.