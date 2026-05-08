Dos camiones volcados en las rutas: un conductor hospitalizado y otro con espirometría positiva
Policía Caminera reportó sobre dos siniestros de tránsito sin consecuencias fatales. Uno sucedió en Progreso y otro en Florida. ¿Qué se sabe de cada uno de esos incidentes?
Dos camiones terminaron volcados en distintas rutas nacionales por sendos siniestros de tránsito: uno en el departamento de Canelones y otro en Florida. Ambos incidentes ocurrieron en la mañana de este viernes.
Según informó Policía Caminera, sobre 9:45, a la altura del kilómetro 4,5 de la ruta 12, en Florida, un camión con zorra cargado de arena que se desplazaba de este a oeste volcó luego de que, por causas a determinar, su conductor perdiera el dominio y despistara.
El conductor, un hombre de 28 años, sufrió un traumatismo encefalocraneano aunque sin pérdida de conocimiento. Fue hospitalizado en un sanatorio del departamento y le realizaron una espirometría que arrojó cero como resultado, es decir, no se constató la presencia de alcohol en sangre.
Tan solo un rato más tarde, a las 10:30, en Progreso, Canelones, ocurrió algo similar. Sobre el kilómetro 31 de la ruta 5, "por causas a establecer" otro camión despistó y volcó cuando iba de sur a norte.
El conductor y único ocupante sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar, aunque le realizaron una espirometría que dio un resultado positivo.
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