Dos camiones volcados en las rutas: un conductor hospitalizado y otro con espirometría positiva

Dos camiones terminaron volcados en distintas rutas nacionales por sendos siniestros de tránsito: uno en el departamento de Canelones y otro en Florida. Ambos incidentes ocurrieron en la mañana de este viernes.

Según informó Policía Caminera, sobre 9:45, a la altura del kilómetro 4,5 de la ruta 12, en Florida, un camión con zorra cargado de arena que se desplazaba de este a oeste volcó luego de que, por causas a determinar, su conductor perdiera el dominio y despistara.

El conductor, un hombre de 28 años, sufrió un traumatismo encefalocraneano aunque sin pérdida de conocimiento. Fue hospitalizado en un sanatorio del departamento y le realizaron una espirometría que arrojó cero como resultado, es decir, no se constató la presencia de alcohol en sangre.

Camión volcado por siniestro de tránsito en la ruta 12, en Florida. Foto: Policía Caminera

Tan solo un rato más tarde, a las 10:30, en Progreso, Canelones, ocurrió algo similar. Sobre el kilómetro 31 de la ruta 5, "por causas a establecer" otro camión despistó y volcó cuando iba de sur a norte.

El conductor y único ocupante sufrió lesiones leves y fue dado de alta en el lugar, aunque le realizaron una espirometría que dio un resultado positivo.