Brutal colisión en Indonesia: 16 muertos tras incendiarse un ómnibus y un camión cisterna

La isla indonesia de Sumatra se vio sacudida este miércoles por una importante colisión entre un ómnibus y un camión cisterna, que terminó con un saldo de 16 muertos y cuarto heridos.

El siniestro ocurrió en el distrito de Musi Rawas, una zona situada en el sur de la isla de Sumatra. Entre las víctimas fatales se encuentran 14 pasajeros del ómnibus y dos personas que iban a bordo del camión cisterna. La televisión local difundió imágenes de los vehículos envueltos en llamas.

🚨 At least 16 people were killed in a crash on the main toll road in Sumatra after an ALS bus collided with a tanker truck.



Reports say only two people survived, while several victims were reportedly burned in the accident. pic.twitter.com/vcMWklGnSZ — News.Az (@news_az) May 6, 2026

Según señaló Hasbi Hasidqi, directivo de la agencia de gestión de desastres del país asiático, las primeras informaciones indican que un neumático del ómnibus reventó. "Perdió el control y chocó contra el camión cisterna. El accidente provocó un fuerte incendio y ambos vehículos quedaron destruidos por las llamas", relató.

Bomberos trabajan para apagar incendio de un camión cisterna en Indonesia. Foto: Agencia EFE.

El camión cisterna llevaba diésel. Los accidentes de transporte son frecuentes en Indonesia, ya que los ómnibus, trenes e incluso aviones suelen ser antiguos y con problemas de mantenimiento.

EE.UU. anuncia que la ofensiva militar contra Irán "terminó"

Estados Unidos dio por terminada la ofensiva militar contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero, y ahora apunta a facilitar la navegación por el estratégico estrecho de Ormuz.

Así lo anunció ayer martes el secretario de Estado, Marco Rubio. “La operación ‘Furia Épica’ terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa”, declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Robert F. Kennedy Jr. detrás de Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: Tom Brenner/EFE.

Añadió que Estados Unidos trabaja ahora en el operativo ‘Proyecto Libertad’, nombre con el que ha bautizado su plan para garantizar la navegación en el estrecho.

Rubio se refirió así a la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió al Congreso estadounidense el 1 de mayo, en la que notificaba que la guerra contra Irán concluyó con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego.

El presidente remitió esa misiva el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo autorización para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.

Rubio afirmó que dicha ley, aprobada en 1973 durante la guerra de Vietnam, es “totalmente inconstitucional”, una postura que han adoptado presidentes anteriores de ambos partidos.

El secretario de Estado agregó que, en cualquier caso, el Gobierno ha estado informando al Congreso sobre el desarrollo del conflicto con el objetivo de mantener “una buena relación” con los legisladores.

Agencia EFE, AFP