La confesión de Donald Trump sobre su estado físico: "Hago mucho ejercicio, como un minuto al día, máximo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una resolución para revivir el Presidential Fitness Test, una prueba de aptitud física que se celebró entre 1950 y 2013 en las escuelas estadounidenses. Durante la administración Obama el programa fue reemplazado por el Presidential Youth Fitness Program, con el objetivo de lograr un abordaje más integral de la educación física y reducir la competencia entre los niños.

El mandatario estadounidense, que está cerca de cumplir los 80 años, afirmó durante la firma que hace un minuto de ejercicio al día como "máximo". "Hago mucho ejercicio, como un minuto al día, máximo. Si tengo suerte", ironizó este martes en el Despacho Oval. Trump también bromeó sobre su falta de ejercicio con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien evocó las caminatas de 50 millas (80 kilómetros) que hacía que hacía su padre, Robert F. Kennedy.

Robert F. Kennedy Jr. detrás de Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: Tom Brenner/EFE.

El secretario dijo que sería "pan comido" para un golfista como Trump hacer lo mismo, ya que "camina nueve millas (14 kilómetros) en un campo de golf cada fin de semana". "Cuando no uso el carrito", respondió Trump.

Al republicano le gusta presumir de su estado físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden, quien tuvo que renunciar a su candidatura para la reelección debido a su edad. Más allá de esto, han habido especulaciones sobre su salud, en particular por los moretones en sus manos, la hinchazón en las piernas y varios momentos en los que parece quedarse dormido en público.

Donald Trump junto a un grupo de niños en la firma para restaurar el Presidential Fitness Test. Foto: Agencia EFE.

Desde la Casa Blanca han dicho que la hinchazón de las piernas de Trump es causada por un problema de venas, y que los moretones se deben a su consumo de aspirina.

"Poder de fuego devastador": nueva advertencia de Estados Unidos a Irán por el control de Ormuz

Estados Unidos amenazó este martes a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado mientras pasa una pequeña lancha motora en el estrecho de Ormuz Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

"No estamos buscando pelea. Pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional", declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

"Si atacas a las tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego estadounidense abrumador y devastador", lanzó.

El jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine, declaró por su parte que "ningún adversario debe confundir" la "contención actual con una falta de determinación" porque las fuerzas armadas están preparadas para reanudar hostilidades si reciben la orden.

Irán también subió el tono pese al alto al fuego decretado el 8 de abril que, según Estados Unidos, sigue en pie.

Agencia EFE, AFP