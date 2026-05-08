Tragedia en México: al menos 5 muertos y 46 heridos en incendio en un centro comercial

Un incendio en un centro comercial de la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, México, provocó la muerte de al menos cinco personas y otras 46 resultaron heridas. El siniestro comenzó alrededor de las 14:00 hora local este jueves, señaló a medios Jesús Arnoldo Serrano, vicefiscal de la zona norte del estado, y agregó que se inició la investigación para determinarán las causas del fuego.

"Hasta el momento tenemos cuatro cuerpos visibles y nos adelantan que viene en proceso uno más", dijo el vicefiscal y advirtió que "no se puede dar una conclusión" y que el procesamiento del lugar "va ser muy prolongado".

Sobre los heridos, Roy Navarrete, director de Protección Civil en Sinaloa, indicó que la Secretaría de Salud atiende a los lesionados y precisó que 20 personas fueron atendidas en el lugar y dadas de alta, mientras que 26 fueron trasladadas a distintos hospitales, 17 de las cuales están bajo atención médica.

Columna de humo surge de un incendio en un centro comercial de Sinaloa, México. Foto: redes sociales

De acuerdo con testigos, el incendio presuntamente inició en un local de comida y se extendió rápidamente a otros negocios y tiendas.

En redes sociales, testigos publicaron videos del interior de la plaza y del exterior donde se podía ver una enorme columna de humo negro a varios kilómetros de distancia y cómo el incendio provocó el caos y la caída de objetos en la plaza que está ubicada en el centro de la ciudad de Los Mochis.

El siniestro ocurrió horas después de que se registrara otra conflagración durante la madrugada en el Parque Tabasco "Dora María" de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, que de igual forma dejó cinco personas fallecidas, de acuerdo a lo dicho por el gobernador del estado, Javier May, quien anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.

EFE