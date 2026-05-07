Tránsito en accesos a Montevideo fue obstruido por un camión que bloqueó la senda de ingreso a la ciudad

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó este jueves sobre un camión con un desperfecto mecánico que originó un congestionamiento de tránsito en los acceso a Montevideo, en la Rambla y San Ramón.

Según detallaron desde la dependencia policial, se trató de un camión tractor con acoplado que, a raíz de mencionado desperfecto, obstruyó totalmente el tránsito por la Rambla Baltasar Brum en senda de ingreso a Montevideo.

El tránsito liviano fue desviado por San Ramón hacia Boulevard Artigas. Vehículos pesados como camiones no pudieron ser desviados, por lo que se generó un embotellamiento "de importancia" en el área, según informó Caminera.

Desde Tránsito de la Intendencia de Montevideo también dieron cuenta de la situación. Señalaron que el congestionamiento fue provocado por un camión averiado y que el tránsito está enlentecido por Capurro en sentido hacia el Centro.

Sobre las 17:45, Caminera informó que la zona de la rambla había sido liberada.