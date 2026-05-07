Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Tránsito en accesos a Montevideo fue obstruido por un camión que bloqueó la senda de ingreso a la ciudad

Desde Policía Caminera registraron "un embotellamiento importante" en la zona. Se trató de un camión tracto con acoplado que obstruyó "totalmente" los accesos a la capital. La rambla fue liberada.

El País
El País
07/05/2026, 17:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Acoplado de camión obstruyendo el tránsito.
Acoplado de camión obstruyendo el tránsito.
Foto: Policía Caminera

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó este jueves sobre un camión con un desperfecto mecánico que originó un congestionamiento de tránsito en los acceso a Montevideo, en la Rambla y San Ramón.

Según detallaron desde la dependencia policial, se trató de un camión tractor con acoplado que, a raíz de mencionado desperfecto, obstruyó totalmente el tránsito por la Rambla Baltasar Brum en senda de ingreso a Montevideo.

Cortes de calle en Montevideo durante el Día de la Madre: 75 líneas afectadas y cambios de paradas

El tránsito liviano fue desviado por San Ramón hacia Boulevard Artigas. Vehículos pesados como camiones no pudieron ser desviados, por lo que se generó un embotellamiento "de importancia" en el área, según informó Caminera.

Desde Tránsito de la Intendencia de Montevideo también dieron cuenta de la situación. Señalaron que el congestionamiento fue provocado por un camión averiado y que el tránsito está enlentecido por Capurro en sentido hacia el Centro.

Sobre las 17:45, Caminera informó que la zona de la rambla había sido liberada.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Policía Caminera

Te puede interesar