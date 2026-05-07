Conductor que transportaba ganado falleció tras volcar su camión en Lavalleja: animales quedaron sueltos

Un hombre de 77 años falleció este jueves por la mañana luego de que el camión que conducía volcara en el departamento de Lavalleja, según informó la Policía Caminera a través de un comunicado. El accidente tuvo lugar en la ruta 13, a la altura del kilómetro 165.

De acuerdo a la información policial, el camión transportaba ganado bovino y ovino en un remolque. El vehículo, había salido de Aiguá, tenía como destino la ruta 8. Por razones que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, despistó y volcó sobre su lateral derecho, quedando sobre el costado norte de la ruta.

Camión volcó en la ruta 13, en el departamento de Lavalleja. Foto: Policía Caminera.

El conductor, y único ocupante del vehículo, quedó atrapado y falleció en el lugar. El vuelco provocó que un número importante de animales quedaran sueltos en el lugar, por lo que la ruta permanece parcialmente obstruida. Personal de Policía Caminera trabaja en la zona para normalizar la situación del tránsito.

Mujer quedó en coma tras golpearse la cabeza por un robo en Pocitos

Un robo en Pocitos terminó con una mujer de 66 años internada un CTI, en coma y con respirador, tras caer al suelo y golpearse la cabeza. Sucedió a las 17:00 de este miércoles en Benito Blanco y Scoseria, cuando la víctima iba caminando.

El parte de la Jefatura de Policía de Montevideo consigna declaraciones de un testigo quien dijo que la mujer fue "sorprendida por un hombre que circulaba en una moto, quién le intentó hurtar la cartera, cayendo la víctima al piso y golpeándose en la cabeza".

La mujer fue asistida en el lugar por una emergencia móvil que constató una "pérdida de conocimiento" y la trasladó a un centro hospitalario. Allí se indicó que había sufrido un "politraumatismo grave", motivo por el que quedó en CTI.

La Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, que tomó el caso, ordenó que fuera la Policía Científica al lugar. Ahora continúa la investigación para determinar quién es el ladrón que provocó el incidente.