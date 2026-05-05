Siniestros fatales en rutas: ciclista murió al impactar con un tráiler y mujer en moto chocó contra un camión

Una mujer que conducía una motocicleta murió en la tarde de este martes tras protagonizar un siniestro de tránsito con un camión en ruta 8, a la altura del kilómetro 15, en Montevideo.

De acuerdo con la información primaria aportada por Policía Caminera, el choque ocurrió sobre las 18:30 horas, cuando por causas que aún se investigan un camión que circulaba por Camino Miguel Estévez intentó incorporarse a ruta 8. En ese momento, la motocicleta que transitaba por la ruta impactó contra el vehículo de carga.

Como consecuencia de la colisión, la conductora del birrodado murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el siniestro, efectivos policiales, Policía Científica y personal de emergencia trabajaron en la escena para relevar indicios y determinar la mecánica exacta del choque. La senda de salida de la ruta 8 está totalmente obstruida, por lo que se canaliza el tránsito por Camino Siete Cerros.

Ciclista chocó contra tráiler

Otro siniestro fatal ocurrió sobre las 17:55 horas en ruta 44, a la altura del kilómetro 10. Caminera informó que "por causas que se desconocen" se produjo un siniestro de tránsito entre una camioneta que circula de norte a sur y se le desprendió el tráiler, que impactó a un ciclista provocando su fallecimiento.