Hombre permanece grave luego de haber sido atacado con un pico de botella a la salida de un baile en Canelones

Un hombre de 36 años permanece internado en estado grave luego de haber sido agredido en un baile de Santa Rosa el pasado viernes 1° de mayo, según informó la Jefatura de Canelones a través de un comunicado.

De acuerdo a la información policial, la pelea ocurrió en el estacionamiento de un local bailable ubicado sobre el kilómetro 119 de la Ruta 11, en la ciudad de Santa Rosa. Cuando la Policía llegó al lugar se encontró con un hombre que tenía un profundo corte en el rostro, que había sido atacado con el pico de una botella de vidrio.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

El agresor huyó del lugar tras la pelea y la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, en el que permanece desde el viernes en estado grave. Un hombre de 32 años, que carece de antecedente penales, fue identificado como el autor del delito. La Policía incautó una camioneta Nissan Frontier y el pico de botella de vidrio vinculados al hecho.

Luego, el atacante fue llevado ante la Justicia de Canelones, donde fue imputado como "presunto autor penalmente responsable de un delito de riña, calificada por el resultado de lesiones graves especialmente agravadas". Deberá cumplir arresto domiciliario por 90 días como medida cautelar.

Condenan a tres años de cárcel a hombre que protagonizó persecución en Ciudad Vieja

La jueza Patricia Rodríguez condenó a tres años y un mes de cárcel a un joven que, en diciembre del año pasado, fue capturado por la Policía tras haber detectado que conducía a contramano por una calle de la Ciudad Vieja. Se le inspeccionó su auto y descubrieron que llevaba casi un kilogramo de cocaína (alto valor en el mercado), pastillas de éxtasis, marihuana y dosis de LSD. También descubrieron que llevaba consigo más de $100 mil.

Patrullero pasando frente al edificio sede de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

El joven, que estaba en prisión preventiva desde que se le imputó el hecho, fue condenado a través de un acuerdo abreviado que celebró su abogado con la Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno. De esta manera, él reconoció su responsabilidad en los hechos, a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena que obtuvo a la hora de negociar el acuerdo.