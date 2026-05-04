Fue perseguido por perros y terminó escondido entre herramientas: así fue el rescate de un zorro en Maldonado

Un ejemplar de zorro silvestre protagonizó un inusual episodio en la localidad de La Capuera, en el departamento de Maldonado, tras verse obligado a buscar refugio en el interior de una vivienda particular.

El animal, que se encontraba transitando por las inmediaciones de la zona urbana, fue detectado y perseguido por varios perros del vecindario, lo que derivó en un operativo de emergencia liderado por la organización ambiental Alternatus Uruguay.

Ante el acoso de los canes, el mamífero logró ingresar al galpón ubicado en el fondo de una propiedad, donde permaneció oculto entre herramientas y diversos objetos domésticos. Los propietarios del inmueble, al notar la presencia del ejemplar y con el objetivo de garantizar su integridad física, decidieron contactar de inmediato a los especialistas en fauna para gestionar una extracción segura y controlada.

Vecinos de La Capuera nos pidieron ayuda para un zorro (Cerdocyon thous) que, perseguido por perros, se refugió dentro de su galpón.



Gracias vecinos por preocuparse y resguardarlo hasta nuestra llegada. Ni bien autorice el @MAmbienteuy será reubicado en un área natural. pic.twitter.com/60AXiDvXcH — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) May 3, 2026

Ignacio Etchandy, fundador de Alternatus Uruguay, documentó el procedimiento a través de un video difundido en las redes sociales de la organización. “Acá estamos con los vecinos que tuvieron un temita y se les metió un zorro en la casa”, explicó el especialista mientras se adentraba en el galpón junto a su equipo.

Para lograr la captura sin estresar al animal, los rescatistas debieron organizar el espacio de almacenamiento, creando un pasillo artificial utilizando tapas de plástico como guías. Esta técnica permitió que el zorro, siguiendo el camino despejado, ingresara por sus propios medios a la jaula de transporte sin necesidad de contacto físico directo.

Reubicación y coordinación con el Ministerio de Ambiente

Tras el éxito de la intervención, desde Alternatus Uruguay agradecieron la actitud de los vecinos de La Capuera por proteger al ejemplar y evitar que fuera lastimado antes de su llegada.

El zorro se encuentra actualmente bajo resguardo y, según informaron los responsables del rescate, su destino final será la liberación en un área natural protegida. No obstante, este traslado definitivo queda supeditado a la autorización formal del Ministerio de Ambiente, organismo encargado de fiscalizar la reintroducción de fauna silvestre en ecosistemas adecuados para su supervivencia.