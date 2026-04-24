Apareció una serpiente en una escuela de Montevideo: qué especie es y cómo actuar ante estos casos

En la mañana de este viernes la organización Alternatus Uruguay informó sobre la intervención ante la aparición de una serpiente en una escuela del barrio Santa Catalina, en Montevideo.

El aviso fue realizado por la Brigada de Seguridad Rural, luego de que el personal del centro educativo detectara la presencia del animal y lograra contenerlo de forma provisoria para evitar riesgos.

Se trataba de una musurana marrón (Paraphimophis rusticus), una especie no venenosa e inofensiva para las personas. El operativo de retiro se coordinó junto al Cecoed y el Ministerio de Ambiente, con el apoyo técnico del herpetólogo Claudio Borteiro.

Tras su captura, el ejemplar será trasladado a un área natural despoblada, donde podrá continuar su desarrollo en condiciones adecuadas y lejos del entorno urbano.

Esta mañana recibimos un pedido de ayuda por parte de la Brigada de Seguridad Rural de Montevideo por la presencia de una musurana marrón (Paraphimophis rusticus) en una escuela de Santa Catalina. pic.twitter.com/Jwpc5F6Wat — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) April 24, 2026

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.

¿Qué no hacer en caso de mordeduras de crucera, yarará u otra serpiente?

No realizar aplicaciones sobre la herida (queroseno, barro, alcohol, etc.)

No realizar incisión, succión o cauterización en el punto de inoculación.

No realizar torniquetes o ligaduras de la zona afectada.

No colocar hielo local.

Serpiente musurana marrón encontrada en una casa de Maldonado. Foto: Alternatus Uruguay