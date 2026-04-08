Sorpresa en Piriápolis por la aparición de carpinchos cerca de las casas: el pedido clave de Alternatus Uruguay

Un video compartido por la organización ambiental Alternatus Uruguay volvió a poner en foco la presencia de fauna nativa en zonas cercanas a áreas habitadas en Piriápolis (Maldonado). En las imágenes, registradas por vecinos, se observa a varios carpinchos desplazándose a pocos metros de una vivienda, en un hecho que sorprendió a residentes y visitantes.

Desde la organización destacaron que se trata de una especie característica del ecosistema local y aprovecharon la difusión del material para hacer un llamado a la conciencia. “Parte de la fauna nativa que tenemos en nuestro querido Piriápolis. A ti que nos visitas, queremos pedirte que los respetes si los encuentras, porque aquí los protegemos y cuidamos”, señalaron.

En Nordelta, Argentina, el aumento de la población de carpinchos generó un debate ambiental, ya que por su crecimiento provocaron destrozos en parques e hirieron a mascotas. En enero, según informó la revista argentina Noticias, la reciente extracción de carpinchos en Nordelta generó una fuerte ola de indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron el operativo y defendieron el derecho de estos grandes roedores a permanecer en su hábitat natural.

La controversia se disparó luego de que vecinos y ambientalistas denunciaran que seis ejemplares —tres hembras y tres machos— fueron capturados y trasladados en jaulas sin la presencia de veedores ni información clara sobre su destino.

Nacimiento de carpinchos en Estación de Cría del Cerro Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

Qué sabemos de la especie en Uruguay

El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), considerado el roedor más grande del mundo, es una especie protegida en Uruguay. Su conservación está respaldada por la normativa vigente, en particular por la Ley Nº 9.481 de 1935, que establece la potestad del Estado para proteger la fauna indígena, y por el Decreto Nº 164/996, que regula la actividad de caza en todo el territorio nacional.

En ese marco, la legislación prohíbe la caza, captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre, salvo en situaciones expresamente autorizadas por las autoridades competentes.

La aparición de estos animales en entornos cercanos a viviendas refuerza la importancia de promover la convivencia responsable entre las personas y la biodiversidad, especialmente en destinos turísticos donde el contacto con la naturaleza es parte del atractivo.