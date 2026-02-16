Exviceministro de Turismo pescó un tiburón martillo en Sauce de Portezuelo y se denunció a sí mismo

El exsubsecretario de Turismo Remo Monzeglio, quien ostentó el cargo durante el período de gobierno anterior, pescó un tiburón martillo en aguas de Sauce de Portezuelo, en el departamento de Maldonado, y se denunció a sí mismo ante tres oficinas del Estado tras interpretar que podría tratarse de una especie protegida.

Monzeglio subió el pasado sábado una foto a X en donde se lo veía a bordo de una embarcación tomando con las dos manos al animal quitado del agua. Ante una serie de críticas, la borró.

Consultado por El País, afirmó que presentó una denuncia contra sí mismo ante tres oficinas estatales: la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). La primera corresponde al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las otras dos al Ministerio de Ambiente.

"En la vida uno se puede equivocar de manera consciente o inconscientemente. Lo que no debe hacer es evadir las responsabilidades", dijo a este medio luego de haber enviado el correo a las tres oficinas. "Reporté el hecho por escrito a Dinara, Dinama y Dinacea. Reafirmo mi compromiso con el cuidado del ambiente en Uruguay. Pido disculpas, he aprendido mi lección", añadió luego.

En la denuncia, a la que accedió El País, indicó que se encontraba de paseo con amigos a unos 500 metros de la costa cuando "incidentalmente" capturó un tiburón martillo, aunque dijo no identificar la especie. Adjuntó la foto del animal.

Remo Monzeglio, exsubsecretario del Ministerio de Turismo.

Entonces argumentó que no es un pescador habitual y que esta es la segunda vez que sale de pesca a mar abierto. Añadió que durante las tres horas previas había atrapado algunas roncaderas y luego el animal que, reconoció, "podría ser de una especie protegida".

El tiburón "durante su captura golpeó violenta y reiteradamente contra la parte inferior del casco de la lancha y entre las aspas de los motores, al punto que al subirlo y quitarle el anzuelo quedó sin vida y no fue devuelto al mar", narró Monzeglio.

"Es mi deseo reportar inmediatamente este hecho a las autoridades correspondientes. Nada puede estar más lejano de mi espíritu que depredar intencionalmente una especie protegida", continuó.

En el correo enviado a las oficinas estatales aseguró que actuó "con desconocimiento", lo cual no lo "exime de responsabilidades", y afirmó que las afrontará.

Vista aérea de Sauce de Portezuelo. Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

El tiburón martillo, "en una situación delicada en cuanto a su conservación global"

La titular de la Dinara, Yamilia Olivera, explicó a El País que esta especie está protegida en Uruguay y los ejemplares "no se pueden pescar": "Si alguien lo pesca, hay que sí o sí devolverlo al mar".

Una resolución de la Dinara del año 2018 establece la "prohibición de retener a bordo" a esta especie en "buques que dirigen su esfuerzo de pesca a la captura de túnidos, pez espada y especies afines —entre las que se encuentra el tiburón martillo— (pesquerías gestionadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Altántico)".

Previamente otro especialista indicó que en Uruguay no está estrictamente prohibida la pesca deportiva de este tipo de tiburones, oficialmente denominados Sphyrnidae, aunque se trata de una especie catalogada como de alta prioridad para la conservación. Así lo explicó a El País el biólogo Federico Mas, quien trabaja en el Laboratorio de Recursos Pelágicos de la Dinara.

Comentó que el ejemplar capturado por Monzeglio es un Sphyrna zygaena, "la más común de las tres especies de tiburones martillo que podemos encontrar en aguas de Uruguay", que juntas forman el grupo de los Sphyrnidae.

"Si bien está catalogada como de prioridad alta para la conservación dentro del Plan de Acción Nacional para la Conservación de Condrictios en las pesquerías uruguayas, no hay ninguna ley o decreto que prohíba su pesca", manifestó.

Mas comentó que a nivel internacional existen regulaciones pero que afectan particularmente a los buques atuneros. De todas formas, aclaró que "todas las especies de martillo están en una situación delicada en cuanto a su conservación global".

Referido a otra especie de tiburón, la Lamna Nasus, existe en Uruguay un decreto específico que prohíbe la pesca, elaborado en referencia a los buques atuneros. Y si alguien que se encontrara pescando otros peces y atrapara alguno de estos tiburones, debería devolverlo al agua inmediatamente procurando proteger su vida. En ese caso no se permite retener al animal a bordo de una embarcación, tampoco venderlo.

"Los buques deberán liberar con rapidez e ilesos en la medida de lo posible los ejemplares de tiburón capturados", dice ese decreto 67 del año 2013 referido al Lamna Nasus. Hay diversos tipos de sanciones por no cumplir con la norma, entre las que se destaca la multa económica.