"Una yara ninja": el impresionante rescate de una serpiente en Castillo de Piria que estaba sobre una palmera

El equipo de la organización Alternatus Uruguay enfrentó un operativo sin precedentes en su trayectoria de rescate de fauna silvestre en la noche del jueves. Tras recibir un aviso del personal de vigilancia del Castillo de Piria, en Maldonado, los especialistas se desplazaron hacia el histórico edificio para capturar un ejemplar de yara (Bothrops pubescens), una de las especies venenosas de mayor relevancia médica en el país.

Lo que comenzó como un procedimiento de rutina derivó en una situación asombrosa debido a la ubicación del animal y su inesperada reacción ante la presencia humana. La nombraron "la yara ninja", debido a su resistencia a ser rescatada.

A diferencia de los avistamientos habituales, donde estos ejemplares suelen encontrarse a ras del suelo o en arbustos de baja estatura, esta yara se hallaba a una altura considerable en la estructura del castillo. "Nunca nos había tocado un rescate a esa altura; siempre en arbustos a uno o dos metros", explicaron desde la organización, subrayando la atipicidad del evento.

La sorpresa mayor ocurrió durante las maniobras de contención, cuando el ofidio, en un comportamiento poco frecuente para la especie, optó por lanzarse al vacío desde lo alto del muro.

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

- Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

- Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

- De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

- Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

- En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

- Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.

Yarará encontrada en Punta Negra. Foto: Alternatus Uruguay.