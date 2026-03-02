Yarará en Punta Negra: Alternatus Uruguay intervino tras el hallazgo de una serpiente en un baño

La organización Alternatus Uruguay acudió este lunes a un llamado de una vecina en Punta Negra (Maldonado) que encontró, luego de una tormenta, a una yarará (Bothrops pubescens) dentro de su baño.

Según reportó Alternatus, la serpiente "debe tener tres años o más", debido a su tamaño. La actividad de rescate de estas especies la realizan profesionales luego de evaluar que efectivamente si se trata de una situación de riesgo.

Acudimos al llamado de una vecina en Punta Negra que encontró, luego de una tormenta, a una yara (Bothrops pubescens) dentro de su baño. Esta actividad la realizan profesionales luego de evaluar que efectivamente se trata de una situación de riesgo. pic.twitter.com/Ase58FzX8s — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) March 2, 2026

La organización también señaló que, frente a situaciones similares, aún persisten respuestas basadas en la eliminación de animales por miedo o por conflictos productivos, como ocurre con zorros, gatos monteses, serpientes o ñandúes. Frente a ese escenario, insistieron en la necesidad de promover alternativas compatibles con la vida y la conservación de la biodiversidad.

Finalmente, Alternatus llamó a informarse antes de opinar sobre este tipo de intervenciones y a mantener un intercambio respetuoso.

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

- Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

- Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

- De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

- Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

- En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

- Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.