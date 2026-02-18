Un hombre de 31 años fue mordido por una crucera en la represa de OSE en Rivera

Un hombre de 31 años, de nacionalidad brasileña, fue mordido por una serpiente crucera este martes por la tarde, según informó la Jefatura de Policía de Rivera.

Según información policial primaria, funcionarios se dirigieron de urgencia a los predios de la represa de OSE tras recibir un llamado advirtiendo que un hombre había sido mordido por una serpiente.

Al llegar al lugar, el hombre se encontraba sobre el alambrado. Según declaró, fue mordido por una crucera y solicitó auxilio a los funcionarios de seguridad de la represa.

Los policías trasladaron al hombre al sanatorio Comeri de la ciudad, donde confirmaron que fue mordido por una crucera. Permanece internado en observación.

¿Qué tan peligrosas son las cruceras?

La crucera (bothrops alternatus) y la yara (botropus pubescens) son "las dos especies con veneno de riesgo que protagonizan los casos de ofidismo en Uruguay", han explicado desde Alternatus Uruguay, centro educativo de cría y rescate de reptiles, en apariciones anteriores de este tipo de serpientes.

En nuestro país el envenenamiento por crucera o por yara es tratado sin diferencia en los hospitales, de ahí que "se hace indispensable saber cuál de las dos es si hemos sido mordidos", resaltaron desde Alternatus.

"El suero antiofídico es polivalente, o sea que se realiza con veneno de varias especies y sirve para neutralizar el veneno de yara, crucera e incluso de cascabel (Crotalus durissus terrificus)", especificaron los expertos.

Crucera (Bothrops Alternatus) Foto: S.Carreira/ Serpentario

¿Es mortal el veneno de la crucera?

"En Uruguay, las muertes por ofidismo son raras, a pesar de que cada año se reportan decenas de mordeduras en todo el país. Un porcentaje menor al 50 % de los envenenamientos son graves", indicó Alternatus Uruguay en una publicación a través de sus redes sociales y apuntó que en Uruguay no muere una persona por mordedura de crucera desde hace más de tres décadas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró una serie de recomendaciones para actuar en caso de ofidismo (o mordedura de serpiente).

¿Qué hacer en caso de mordedura de una serpiente?

Retirá calzado, prendas u otros objetos (pulseras, anillos) que compriman la zona.

Tranquilizá al paciente diciéndole que existe suero antiofídico y que en Uruguay las distancias permiten aplicarlo a tiempo.

De ser posible, lavá la zona con agua y jabón.

Mantené la zona de la mordedura en posición de descanso.

En caso de que la persona accidentada lo requiera, puede beber agua (no otra cosa).

Trasladala inmediatamente al centro asistencial más próximo.

¿Qué no hacer en caso de mordeduras de crucera, yara u otra serpiente?

No realizar aplicaciones sobre la herida (queroseno, barro, alcohol, etc.)

No realizar incisión, succión o cauterización en el punto de inoculación.

No realizar torniquetes o ligaduras de la zona afectada.

No colocar hielo local.