Liberaron a zorra gris rescatada de estacionamiento en Punta Carretas: así fue el regreso a su hábitat natural

La cachorra de zorro gris que había sido rescatada en noviembre del año pasado en un estacionamiento del barrio Punta Carretas, en Montevideo, fue finalmente liberada en su hábitat natural luego de un proceso de rehabilitación que demandó más de tres meses de trabajo coordinado entre veterinarios, organizaciones y autoridades ambientales.

El animal había sido encontrado por trabajadores de un estacionamiento que escucharon ruidos que inicialmente confundieron con aves y que luego resultaron provenir de una pequeña zorra escondida entre los vehículos. Tras el aviso, el veterinario Gonzalo Tomma acudió al lugar, realizó una primera evaluación y confirmó que se trataba de una hembra joven de zorro gris (Lycalopex gymnocercus), especie nativa del país, que se encontraba en buen estado sanitario, reportó Alternatus Uruguay.

🦊 ¡Volvió a su hábitat! La cachorra de zorro gris rescatada de un estacionamiento del barrio Punta Carretas en Montevideo en noviembre del año pasado. Su rescate y rehabilitación implicó ¡más de 3 meses de trabajo! No se pierdan el video pic.twitter.com/Ne04qfDp2n — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) March 9, 2026

Luego del rescate, la cachorra comenzó un proceso de cuidado y rehabilitación que involucró a varias instituciones. Inicialmente recibió controles veterinarios y cuidados transitorios durante aproximadamente un mes, etapa en la que se monitoreó su estado de salud y adaptación. Posteriormente fue trasladada a un centro especializado donde atravesó la fase de “presuelta”, un período clave en el que aprendió habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza, como cazar, encontrar refugio y desenvolverse en el monte.

Coordinación con Ambiente

El trabajo se realizó con la participación de técnicos y especialistas en fauna silvestre y en coordinación con el Ministerio de Ambiente, que supervisó el proceso y definió las condiciones para su reinserción en un entorno natural seguro. Este tipo de procedimientos busca evitar que animales que pasaron tiempo en contacto con humanos pierdan sus comportamientos naturales antes de regresar al medio silvestre.

La presencia de la cachorra en plena ciudad había despertado interrogantes entre especialistas. En aquel momento, organizaciones ambientalistas señalaron que la aparición de un ejemplar tan joven en un entorno urbano podría estar vinculada a un caso de tenencia ilegal de fauna silvestre, práctica prohibida en Uruguay y para la cual no existen criaderos autorizados de esta especie.

Tras completar su rehabilitación y entrenamiento, la zorra fue liberada en un área natural, culminando así un proceso que comenzó con el aviso de ciudadanos y continuó con el trabajo conjunto de veterinarios, organizaciones de rescate y autoridades ambientales. El caso fue destacado por los equipos que participaron en el operativo como un ejemplo de colaboración para la conservación de la fauna nativa y la correcta reinserción de animales silvestres en su ambiente.