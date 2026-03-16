Apareció un sapo de la arena "gigante" en Piriápolis: por qué su tamaño sorprendió a los expertos

Un Sapo de la arena (Rhinella arenarum) "gigante" fue encontrado en el balneario de Piriápolis (Maldonado). Se parece a un cururú, de la zona del norte, sapos que llegan a medir unos 20 centímetros, según informó la organización Alternatus Uruguay, especializada en el rescate de anfibios y reptiles.

"Los sapos de la arena llegan a 12 centímetros, pero en este caso es una bestialidad su tamaño", expresaron desde Alternatus. Además, este ejemplar "produce sonidos graciosos" y "es fundamental en el ecosistema". "Son aliados del ser humano, porque controlan la población de animales considerados como plagas como mosquitos, escarabajos, hormigas u otros" explicaron.

Por otro lado, estos animales sirven de alimentos para otros animales como aves y serpientes. Son animales bioindicadores de la salud de los ecosistemas, ya que su presencia significa que el ecosistema está sano y saludable.

Su impresionante tamaño ya descolocó a varios expertos 🤯 ¡EL MÁS GRANDE QUE HABÍAMOS VISTO! Sapo de la arena (Rhinella arenarum) -no es el cururú- pic.twitter.com/EcnYnQPjU0 — Alternatus Uruguay (@AlternatusUy) March 15, 2026

Género Rinella

Rhinella es un género que cuenta con al menos 92 especies en el mundo que se distribuyen en el continente americano desde los Estados Unidos hasta Argentina. Cabe destacar que las especies de este género estaban incluidas dentro del género Bufo hasta la primera década de los 2000.

Actualmente este género está representado por 4 especies en Uruguay, el de mayor distribución es el Sapito de Jardín (Rhinella dorbigny) que se puede encontrar en todo el país, el Sapo Común (Rhinella arenarum) cuya distribución se ubica principalmente en la zona costera, el Sapo Cururú (Rhinella diptycha) que se caracteriza por ser el de mayor porte y el Sapo de Achaval o Achavalito de las Sierras (Rhinella achavali).

Como lo delata su epíteto específico arenarum hace alusión a su afinidad o preferencia por los suelos arenosos, por tal motivo solemos encontrarlo principalmente en la franja costera, así como también en el litoral. Es un sapo de porte mediano a grande (hasta 112 mm.), su piel presenta muchas granulaciones (verrugas) y presenta una coloración grisácea, verde oliva o amarronada con manchas oscuras. Presenta glándulas paratoides sin coloración llamativa o distintiva.