IMM reparará o realizará en su totalidad las veredas de Montevideo y trasladará costo de las obras a vecinos

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, sostuvo en rueda de prensa que la normativa departamental vigente establece “la obligación de los vecinos de hacer y financiar la vereda”, aunque advirtió que el mecanismo aplicado hasta ahora “claramente no ha resuelto el tema”. En ese sentido, señaló que hasta el momento se interpretaba que los vecinos debían encargarse de construirlas por iniciativa propia.

Bergara explicó que el denominado “Plan Veredas” propone que sea la intendencia la que ejecute las obras. “Lo que planteamos con el Plan Veredas es que la intendencia salga a hacer las veredas”, afirmó. Además, indicó que el proyecto presentado ante la Junta Departamental de Montevideo detalla “calle por calle, lugar por lugar en los ocho municipios qué veredas apuntamos a hacer”.

El jerarca agregó que el programa tendrá un financiamiento a largo plazo y que ese costo podrá trasladarse a los vecinos responsables del pago de las veredas en aquellos casos donde los hogares estén en condiciones de afrontarlo. “Se puede trasladar ese financiamiento a largo plazo al vecino que es responsable de pagar la vereda”, expresó.

No obstante, aclaró que en zonas de asentamientos la situación será diferente. Según dijo, en aquellos lugares donde las familias no estén en condiciones económicas de asumir el costo, las obras se abordarán “como política social” y no se cobrará a los residentes.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025. Foto: Darwin Borelli/El País.

Críticas del PN

Para el Partido Nacional, este sistema “es percibido por muchos vecinos como una doble carga”.

“Los montevideanos ya financian el mantenimiento de la ciudad mediante contribución inmobiliaria, tasa general municipal, tributos domiciliarios e impuestos nacionales que alimentan transferencias hacia los gobiernos departamentales”, dice un documento de la Departamental de Montevideo que encabeza Martín Lema.

“Primero se recauda por vivir en Montevideo y, en teoría, mantenerlo y luego se vuelve a cobrar específicamente para acceder a veredas seguras y transitables”, continúa el texto al que accedió El País.

El plan de Bergara

Para la inversión inicial (que luego se recuperaría en parte con los vecinos) Bergara quiere contar con US$ 65 millones por fuera del presupuesto. Para eso deberá tener la aprobación de una mayoría especial de la Junta Departamental compuesta por cuatro ediles opositores.

Con ese fin, el pasado 6 de mayo autoridades de la comuna fueron a presentar el plan.

“Del 100 % de las veredas que tiene Montevideo, estimamos que alrededor del 50 % tienen algún tipo de problema o no están hechas y deberían estarlo. De esas, vamos a atender un 25 %, o sea que lo que quedaría por fuera sería aproximadamente un 25 %”, dijo el director de Espacios Públicos, Marcelo Roux.

Las obras de veredas se pueden separar en tres grupos: la creación de veredas en asentamientos (con una inversión de US$ 15 millones que no se cobrará a vecinos) y los arreglos en avenidas y también en barrios (que sí se recuperarán).

El grado de cumplimiento de objetivos de gestión de Carolina Cosse es monitoreado por el Partido Nacional. Foto: Archivo El País.

Hay intervenciones previstas en las siguientes avenidas y bulevares: Luis Batlle Berres, Carlos María Ramírez, Constituyente, General Flores, San Martín, Bv. Artigas, Instrucciones, José Belloni, Larrañaga, Aparicio Saravia, Mataojo, Camino Carrasco y César Mayo Gutiérrez.

La intendencia prevé recuperar esta inversión en un “mediano plazo”, según la presentación llevada a la Junta.

Además de los asentamientos y las avenidas, se prevé arreglar veredas de barrio en los ocho municipios. Se trata de un punto criticado por la oposición porque no se detalló específicamente en cuáles se trabajará. “Da la impresión de que es un cheque en blanco”, dijo el edil blanco Eric Spektor a El País.

Lo que sí explicó la presentación de la intendencia es que el retorno de los vecinos por estos arreglos, es decir, el pago que tendrán que hacer a la comuna para compensar su inversión, se dividirá en dos: el “diferido” (en cuatro años) y el “rápido” (en un año).