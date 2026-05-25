IMM entregó contenedores intradomiciliarios a vecinos de Malvín y retiró 42 de la vía pública

La Intendencia de Montevideo entregó este sábado contenedores intradomiciliarios, intrapedriales y composteras a los vecinos de una zona del barrio de Malvín. La jornada se desarrolló en el Parque Baroffio, ubicado en la Avenida Gral. Rivera y Alberto Zum Felde.

La zona comprendida para la entrega fue delimitada por las calles: Avenida Gral. Rivera (acera sur), Michigan (ambas aceras), Rbla. O'Higgins y Parque Baroffio (oeste). En total, el área comprende a 2.286 viviendas —de las que 652 recibieron contenedores intradomiciliarios y 1.634 intraprediales—, y 42 contenedores se retiraron de la vía pública.

Entrega de contenedores en Malvín. Foto: IMM.

Para los hogares particulares se entregaron contenedores de 120 litros, mientras que a los edificios y cooperativas de viviendas se les entregaron contenedores de 1.100 litros. También se entregaron composteras a aquellos vecinos que lo solicitaron.

¿Cómo funcionará la recolección de residuos?

La recolección de residuos mezclados se realizará los jueves y domingos a partir de la hora 8.00.

Para los materiales reciclables será diferenciada para cada zona.

Zona 1: Av. Rivera (acera sur), Michigan (ambas aceras) rambla O´Higgins, Misissipi (no incluida).

En esta zona la recolección de materiales reciclables se realizará los días lunes a partir de la hora 8:00.

Entrega de contenedores intradomiciliarios en Malvín. Foto: IMM.

Zona 2: Av. Rivera (acera sur) Misissipi (ambas aceras) rambla O´Higgins, parque Baroffio (al oeste).

En esta zona la recolección de materiales reciclables será los jueves a partir de la hora 8:00.

El plan de limpieza de la IMM y los barrios en los que habrá contenedores

La intención es que los municipios A y G ya no tengan contenedores en la calle y pasen a un modelo de intradomiciliarios e intraprediales. El primer municipo comprende barrios como el Cerro, Belvedere, La Teja, Paso Molino, Tres Ombúes, Villa Teresa y Nuevo París. El segundo abarca Lezica, Melilla, Peñarol, Paso de las Duranas, Nuevo París, Sayago, entre otros.

Los otros dos municipios periféricos D y F, así como el E en la costa este, tendrán una presencia “importante” de contenedores intradomiciliarios, pero con zonas donde se mantendrán los de la vía pública, según la presentación a la que accedió El País.

Proyección de la IMM para el sistema de contenedores en 2030 Presentación en la Junta Departamental

El D tiene barrios como Manga, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Marconi, Villa Española, Unión y Aires Puros. El F tiene otra parte de Piedras Blancas, Manga, Bañados de Carrasco, Maroñas, Villa Española, Jardines del Hipódromo, Punta de Rieles y más zonas. Finalmente, el E incluye Carrasco, Malvín y Punta Gorda.

De acuerdo a lo que se observa en el mapa que mostró la IMM en la Junta, las partes de estos tres municipios que se mantendrán con contenedores en la vía pública son las que están más hacia el centro.

En el municipio C también se observa una distribución mixta: algo así como la mitad se mantendrá en régimen de contenedores públicos y la otra tendrá intradomiciliarios. En este municipio están el Prado, Brazo Oriental, La Comercial, Jacinto Vera, otra parte de La Aguada, Goes, Capurro, Reducto, entre otros.

Los dos municipios más céntricos, el B y el CH, tendrán principalmente contenedores en la calle, similar a lo que sucede ahora, si bien habrá combinaciones con otras modalidades.

En 18 de Julio, por lo que se ve en el mapa, habrá contenedores soterrados. También se prevé instalarlos en una parte de Ciudad Vieja y en Avenida Libertador.

El municipio B tiene barrios como Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro, parte de La Aguada, La Comercial y Tres Cruces. El CH abarca Pocitos, Villa Dolores, Punta Carretas, Buceo, Tres Cruces, La Blanqueada, Larrañaga y Parque Batlle.