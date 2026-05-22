Así es el plan de la IMM para transformar la terminal de Plaza Cuba y mejorar las paradas

La Intendencia de Montevideo (IMM) trabaja en la revitalización de la terminal en Plaza Cuba, que incluye la instalación de un refugio peatonal en la vereda ubicada frente a la terminal (sobre Bv. Artigas) con ampliación del alero protector; mejora del mobiliario urbano y acondicionamiento general del espacio público.

El proyecto, según informó la comuna, abarca también la remodelación y ampliación de zona de parada de ómnibus; la construcción de nueva área comercial (en sustitución de la existente); mejoras y aumento de áreas verdes; y arreglo de pavimentos.

Para la ejecución de los trabajos se realizará una licitación pública, cuyo pliego de condiciones están en etapa de elaboración, señaló la IMM en un comunicado.

"La revitalización de la terminal en plaza Cuba permitirá mejorar el espacio público, las condiciones de espera de usuarias y usuarios del transporte y la circulación de la terminal, así como incorporará nueva infraestructura urbana", añadió la intendencia.

El proyecto fue presentado a vecinos e integrantes del Concejo Vecinal 16 por parte de autoridades departamentales, municipales y equipos técnicos.

Nuevas paradas de ómnibus en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli.

Intervención en Plaza Seregni

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció días atrás que pondrá en marcha un proyecto para reactivar un espacio público céntrico de Montevideo. La iniciativa forma parte de un plan del gobierno departamental para renovar áreas de uso libre para la ciudadanía.

La comuna presentó su plan de reformas ante el Concejo Vecinal 2 del Municipio B mediante autoridades de las divisiones de Espacios Públicos, Desarrollo Municipal y Participación, y Servicio de Proyectos.

El espacio que la IMM buscará reactivar con las mejoras proyectadas es la plaza Líber Seregni, ubicada entre los barrios Cordón y Tres Cruces, sobre las calles Daniel Muñoz, Dr. Martín C. Martínez, Eduardo Víctor Haedo y Dr. Joaquín Requena.

Vista de la Plaza Líber Seregni en el barrio Cordón. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Es un parque de uso público inaugurado en 2009 que cuenta con cancha de básquetbol, pista de skate, juegos para niños, equipamiento para gimnasia, áreas de paseo, estanque y escenario al aire libre.

La Intendencia asegura que la reactivación de espacios públicos existentes y la creación de nuevos espacios "conforman los ejes más importantes del programa de espacios públicos para los próximos años". Para planificar las reformas, la IMM hizo un diagnóstico del espacio y estudió las dinámicas de uso. También se tomaron como insumo las sugerencias de vecinos vinculados a la vida cotidiana del lugar.