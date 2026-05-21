IMM intervendrá una plaza pública céntrica de Montevideo para que "recupere su vitalidad": así es el proyecto

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que pondrá en marcha un proyecto para reactivar un espacio público céntrico de Montevideo. La iniciativa forma parte de un plan del gobierno departamental para renovar áreas de uso libre para la ciudadanía.

La comuna presentó su plan de reformas ante el Concejo Vecinal 2 del Municipio B mediante autoridades de las divisiones de Espacios Públicos, Desarrollo Municipal y Participación, y Servicio de Proyectos.

La plaza pública que la IMM intervendrá con reformas

El espacio que la IMM buscará reactivar con las mejoras proyectadas es la plaza Líber Seregni, ubicada entre los barrios Cordón y Tres Cruces, sobre las calles Daniel Muñoz, Dr. Martín C. Martínez, Eduardo Víctor Haedo y Dr. Joaquín Requena.

Es un parque de uso público inaugurado en 2009 que cuenta con cancha de básquetbol, pista de skate, juegos para niños, equipamiento para gimnasia, áreas de paseo, estanque y escenario al aire libre.

La Intendencia asegura que la reactivación de espacios públicos existentes y la creación de nuevos espacios "conforman los ejes más importantes del programa de espacios públicos para los próximos años". Para planificar las reformas, la IMM hizo un diagnóstico del espacio y estudió las dinámicas de uso. También se tomaron como insumo las sugerencias de vecinos vinculados a la vida cotidiana del lugar.

Las obras que la IMM realizará en la plaza Líber Seregni

Las reformas proyectadas buscarán realizar una transformación estructural del parque, con el objetivo de diversificar y potenciar sus usos recreativos, deportivos y de encuentro, indicó la IMM en un comunicado.

Obras proyectadas por la IMM para revitalizar la Plaza Líber Seregni. Foto: IMM.

El proyecto tiene pautado incorporar una serie de novedades, entre las que se encuentran:



Nuevo sector de juegos infantiles con componentes lúdicos para todas las edades

Recuperación de la olla de skate

Ampliación de los equipamientos para el deporte (calistenia y un circuito diseñado para recorrer en bicicleta, patines u otros medios similares)

Acondicionamiento de un sector para potenciar la huerta urbana que se encuentra en la plaza

Espacio exclusivo para mascotas

Nuevo sector con mesas y bancos

Plan de renovación de la Plaza Líber Seregni presentado por la IMM. Foto: IMM.

Con estas incorporaciones, la Intendencia indica que busca "fortalecer la convivencia y la integración ciudadana".