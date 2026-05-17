Bergara dijo que trabaja en plan de saneamiento para evitar las tradicionales inundaciones en La Aguada

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, reveló que trabaja en “proyecto primario” para mejorar el saneamiento en la zona de La Paz y Avenida del Libertador, en el barrio de La Aguada, y evitar así las tradicionales inundaciones que allí ocurren los días de “eventos de acumulación de agua en días de mucha lluvia intensa en la zona”.

El jerarca capitalino reveló en rueda de prensa que la obra requería una inversión que está entre los US$ 30 millones y los US$ 40 millones.

Bergara detalló que para esta obra de saneamiento cuentan con una “especie de proyecto primario” que, en este momento está bajo “evaluación”.

De hecho, indicó que el dinero para esa obra, de momento, no está previsto en el presupuesto departamental.

Asimismo, el jerarca aclaró que esta iniciativa “interactuaría con cualquier emprendimiento que se haga en la ex Estación Central” de AFE.

En este contexto, valoró como positivo que el predio de la ex Estación haya pasado a manos del Estado, lo que permite poder trabajar sobre ese espacio. “Hablamos con la ministra de transporte sobre la necesidad de hacer un llamado a proyecto. En dos oportunidades anteriores se presentaron varias ideas pero el Estado no tenía el predio de la estación. A la brevedad haremos un llamado para trabajar en tener una intervención importante en esa zona”, reveló.

Según publicó El País, el problema es que el barrio se construyó sobre bahía, playas, médanos y hasta un arroyo entubado por lo que, a esa altura, el agua vuelve a su curso natural.