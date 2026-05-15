Muro de contención en la rambla de Punta Gorda: obras de la IMM durarán 5 meses y afectará al tránsito

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzará a fines de mayo las obras en la curva de la rambla de Punta Gorda, en la intersección de Rambla República de México y José Cúneo Perinetti, una zona donde se registran con frecuencia siniestros de tránsito.

En noviembre la comuna instaló un radar de velocidad en el lugar debido a la recurrencia de accidentes registrados en los últimos meses. El director de Movilidad de la IMM, Germán Benítez, dijo que las obras “van a durar en el entorno de cinco meses” y que la intención es que “sobre fines de este año ya la obra esté pronta”.

Según explicó en rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4), la intervención incluye “un cambio de la pendiente en una parte”, además de modificaciones en los desagües, reconstrucción y elevación de la vereda y la reconstrucción del muro de contención de la rambla en un tramo de aproximadamente 400 metros.

“No es una obra sencilla”, sostuvo Benítez, por lo que el tránsito en la zona “se va a ver afectado”. En ese sentido, adelantó que la IMM trabaja en desvíos que serán comunicados oportunamente.

Por otro lado, Benítez comentó que la intendencia consideró importante "concretar la obra antes de la reforma del transporte público metropolitano prevista para el próximo año", con el objetivo de que la rambla quede intervenida antes del inicio de otros trabajos en distintos puntos de la ciudad.

Choque entre dos autos en rambla de Punta Gorda. Foto: Lorena Zeballos/El País.

Pavimentación

El pasado mes de marzo la IMM resolvió adjudicar, "ad referéndum” del Tribunal de Cuentas de la República, la licitación pública para realizar obras de corrección de peralte y repavimentación en la Rambla República de México, en el tramo comprendido entre las calles Araucana y 6 de Abril, una zona de Punta Gorda donde se han registrado reiterados accidentes de tránsito.

La adjudicación fue otorgada a la empresa Emilio Díaz Álvarez S.A. por un monto total de $ 33.328.155, cifra que incluye leyes sociales e imprevistos. La resolución, firmada el 20 de marzo de 2026, establece que la oferta de la firma resultó la más conveniente para la administración, de acuerdo al informe técnico elaborado por la División Vialidad.

Tránsito cortado por siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda. Foto: Juan Ignacio Tejedor/El País.

En el proceso licitatorio también participaron las empresas Construcciones Viales y Civiles S.A., R y K Ingenieros SRL, Grinor S.A. e Idalar S.A. Sin embargo, la Comisión Asesora de Adjudicaciones del Servicio de Compras recomendó aceptar la propuesta de la empresa finalmente seleccionada, en base a los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

La obra apunta a corregir el peralte —la inclinación de la calzada— en un punto considerado crítico de la rambla capitalina, además de ejecutar tareas de repavimentación. Se trata de una intervención largamente reclamada debido a la recurrencia de siniestros en esa curva, lo que motivó su priorización dentro de los proyectos de infraestructura vial del gobierno departamental.

La adjudicación quedó sujeta a la aprobación del Tribunal de Cuentas, tal como lo exige la normativa vigente. Una vez cumplido ese paso, se avanzará en la notificación a la empresa adjudicataria y en los controles financieros correspondientes para dar inicio a las obras.