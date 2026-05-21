"Casa de Punta Gorda": IMM pide permiso a la Junta para instalar una placa en un centro de detención y tortura de la dictadura

La Intendencia de Montevideo (IMM) quiere instalar en la "Casa de Punta Gorda", que funcionó como centro de detenciones y tortura durante la dictadura cívico militar, una placa que homenajee a los detenidos y desaparecidos en el Plan Cóndor. Para eso, la comuna necesitará que la autorice una mayoría especial en la Junta Departamental.

Es un sitio también conocido como "Infierno Chico" o "300 Carlos R" que ya había sido nombrado sitio de la memoria en 2025. Ahora, la Comisión Casa de Punta Gorda solicitó a la comuna instalar una placa allí, en la casa de Rambla República de México 5515.

La resolución de la intendencia señala que el homenaje se piensa "en conmemoración de las víctimas detenidas y/o desaparecidas en el marco de los operativos del Plan Cóndor, siendo el lugar de referencia donde funcionó clandestinamente la base del Servicio de Información de Defensa (SID)".

El texto firmado por el intendente Mario Bergara dice que en la Casa de Punta Gorda "se registraron numerosos casos de tortura, desapariciones y crímenes durante el período comprendido entre los años 1974 y 1985".

Además, se menciona que la División Espacios Públicos afirmó no tener "objeciones" en cuanto al pedido. Esta división sugirió además que "se contemplen los criterios de accesibilidad universal colocando la referida placa a nivel del piso" por las dimensiones de la vereda.

Teniendo en cuenta estos puntos, la IMM le solicitará a la Junta Departamental que apruebe su instalación. Para eso necesitará una mayoría especial de 21 votos, que implica cuatro votos opositores. La placa tendría el siguiente texto:

Ex Centro Clandestino de Secuestro, Detención, Tortura y Desaparición Forzada

CASA DE PUNTA GORDA

“Infierno Chico” o "300 Carlos R"

en Rambla República de México 5515

Fue operado por el SID-OCOA a partir del 5 de mayo de 1974 como base del Plan Cóndor.

Esta casa fue vendida en 1983.

Fue declarada Sitio de Memoria el 19 de noviembre de 2025 por Ley 19641.

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Según recordó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, la casa pertenecía a personas viculadas al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), pero en mayo de 1974 se hizo un operativo allí y los militares se la apropiaron.

"A partir de ahí funcionó como centro de represión a cargo del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA)", indicó la comisión al solicitar que se lo declare "sitio de la memoria".