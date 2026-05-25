El plan de la Intendencia para transformar el Parque Rodó y recuperar los monumentos de principios de siglo

La Intendencia de Montevideo (IMM) se reunió con la comisión de vecinos del Municipio B, el pasado jueves 21 de mayo, para presentar los avances del proyecto de recuperación integral del parque Rodó. Participaron en el encuentro el prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, el director de espacios públicos, Marcelo Roux, la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria y representantes de la comisión de vecinos.

El proyecto abarca "mejoras en infraestructura, nuevo equipamiento urbano, renovación del paisaje y restauración de los espacios patrimoniales y de referencia para el barrio", según detalló la comuna en su sitio web.

A través de este proyecto se busca recuperar el valor patrimonial del parque Rodó y adaptarlo a las nuevas formas de uso y disfrute cotidiano de la ciudadanía. En su sitio web, la comuna presenta diversas proyecciones con las distintas partes que el plan abordará, como la restauración y acondicionamiento de espacios deteriorados y la incorporación de nuevos juegos y atracciones para niños.

En la reunión, Olivera destacó el rol histórico del parque Rodó y así el interés por "proyectarlo hacia el futuro como uno de los espacios públicos fundamentales de la ciudad”. Además de su valor patrimonial e histórico, también alude a recuperar y potenciar esta zona de gran concurrencia en la ciudad "y que conforma todo un ecosistema de inversión pública que tenemos que seguir apuntalando como un gran espacio de convivencia ciudadana”.

¿En qué consiste el proyecto de recuperación integral del Parque Rodó?

Según acotó el director de espacios públicos, Marcelo Roux, el plan se dirige a una recuperación total de la caminería y de distintos componentes físicos del parque para una mayor comodidad, accesibilidad y practicidad, como muros, bancos, escaleras y barandas. También se restaurarán espacios patrimoniales y de referencia para el barrio, como el Pabellón de la Música, el Templete de Venus y el Castillito.

Reunión de la IMM con comisión de vecinos por proyecto de mejoras de Parque Rodó. Foto: IMM

Otro punto fuerte del proyecto es mejorar el sector de juegos para niños, junto a una renovación integral del arbolado y el paisaje. Esto cambiará completamente la visual y la experiencia en el parque, al incorporar también equipamiento contemporáneo, con nuevos bancos, mesas y mobiliario urbano.

Ejes centrales del proyecto

Para mejorar la seguridad y convivencia, la modernización de la iluminación es otro punto central del proyecto, junto con la recuperación de la señaléctica que con el tiempo se fue deteriorando.

En tanto el paisaje y la recuperación de la naturaleza, Roux comentó: “El parque Rodó es un parque histórico, de principios del siglo pasado. En el último tiempo tuvo una pérdida de palmeras importante que eran parte de la identidad del parque; y en ese marco es que nos planteamos la oportunidad para repensar, en clave contemporánea, el carácter paisajístico de uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad". Para ello agregó que ya se están tramitando las autorizaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Patrimonio.

Mantenimiento del proyecto a largo plazo

Para lograr los objetivos del proyecto del parque Rodó, se prevé un mantenimiento correctivo durante los tres años posteriores a la ejecución de las obras, con el fin de asegurar la conservación de los espacios intervenidos y aprovechar al máximo la inversión realizada. La intervención se realizará mediante una licitación pública y está previsto que las obras comiencen en 2027.