Imputaron por lavado de activos a "Betito" Suárez: cumplirá prisión preventiva mientras sigue la investigación

La Justicia, a solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, imputó este lunes por lavado de activos a Luis Alberto "Betito" Suárez, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes de la investigación. En noviembre de 2025 un Tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Suárez por delitos vinculados al narcotráfico.

El delincuente volvió a la cárcel a comienzos de noviembre imputado por un delito de tenencia de estupefacientes para no consumo. Deberá esperar el juicio en prisión mientras los investigadores estudian sus bienes.

Suárez había sido detenido en noviembre de 2025 en un operativo que involucró varios allanamientos en el barrio Cerro. Si bien había estado preso con anterioridad, había recuperado su libertad en febrero de 2023, tras cumplir un año y ocho meses de condena. Se lo apunta como líder de la banda conocida como Los Suárez, enfrentada a Los Colorados por el dominio territorial en el Cerro. Dicho enfrentamiento ha costado la vida de varias personas, incluidos niños.

El narcotraficante había sido detenido en 2025 porque fue encontrado con nueve gramos de cocaína rosa, también conocida como tussi. Se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el predio de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar).

"Betito" Suárez en 2009. Foto: Archivo El País.

Investigación

La Policía cree que tenía un nivel de vida que no podía sostener con sus ingresos, y a raíz de ello, pese a que él afirmaba que se había "retirado" del negocio del tráfico de drogas, se comenzó una investigación que concluyó en un allanamiento en el que le encontraron nueve gramos de tussi (cocaína rosa).

En los más de 15 allanamientos realizados para desarticular a la banda que opera en el Cerro se incautaron 48 celulares, US$ 3.189, $ 171.310, una pistola, una escopeta, una réplica de pistola y varios cartuchos. Eso además de siete vehículos, cinco de ellos de alta gama.

En la audiencia en la que se envió a prisión a Suárez, se condenó a otros tres hombres que fueron detenidos en un allanamiento que se hizo en una boca de drogas, y otra persona fue imputada. El lugar tenía como particularidad que había seis puertas de acceso (un par de ellas por cada abertura) ubicadas en forma sucesiva. Gracias a eso, el ingreso al punto de venta estaba resguardado y no era visible.

Armas, drogas y celulares incautados durante operativo donde se detuvo a "Betito" Suárez Foto: Ministerio del Interior.

Operación sobre el clan Suárez

La operación IRO en 2025 ejecutó cerca de 15 allanamientos, que resultaron en la detención de otras cinco personas y una importante incautación de siete vehículos, cinco de ellos de alta gama, además de 48 celulares, dinero en efectivo (US$ 3.189 y $ 171.310) y armas de fuego (pistola, escopeta, réplica y cartuchos). La operación había iniciado en 2023.

La Fiscalía y la Policía están investigando el patrimonio del clan Suárez, que incluiría bienes como carnicerías, una automotora y un estudio contable, utilizados para presuntamente lavar el dinero del narcotráfico.

La hermana de "Betito", Sandra Lorena "Loly" Suárez, también se encuentra bajo investigación, acusada de intentar organizar una "empresa criminal bajo su mando" y de vender estupefacientes.

Luis Alberto Suárez Correa. Foto: captura de Subrayado.

¿Quién es Betito Suárez?

Ya en 2012, el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmaba que Betito Suárez, por entonces preso, era el delincuente más peligroso del país y que tenía contactos con la banda brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC).

Sus comienzos delictivos datan de fines de la década de los noventa, cuando por entonces el "capo del Cerro" era Gustavo de Armas, asesinado luego por otros delincuentes. "Betito le hacía algunos mandados", explicaba en 2012 el inspector retirado Eduardo Bica Font.

En febrero de 2025, Suárez sufrió un atentado y recibió dos disparos en el abdomen. Fue intervenido en el Hospital del Cerro luego de arribar en taxi al lugar.