Siniestro de tránsito fatal: joven de 19 años perdió la vida tras accidente de múltiples vehículos

Policía Caminera informó este domingo en un comunicado sobre un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 626 de la Ruta 3, a la altura de Bella Unión, donde un joven de 19 años que conducía una moto perdió la vida en el lugar.

De acuerdo a un comunicado del cuerpo policial, en el lugar se produjo un accidente de múltiples vehículos, en el que estuvieron involucrados dos motos, un auto y una camioneta.

La camioneta era conducida por una mujer de 32 años quien tras el siniestro resultó ilesa. A ella se le realizó una espirometría que arrojó resultado negativo.

En dicho vehículo iba como acompañante una mujer de 29 años que resultó lesionada y diagnosticada como "politraumatizada", siendo trasladada hacia el hospital de Bella Unión.

En tanto, una de las motos era conducida por un hombre de 21 años, quien sufrió lesiones y se le diagnosticó como “politraumatizado leve con posible fractura de rodilla izquierda”.

La segunda moto involucrada en el accidente era la del joven de 19 años fallecido.

Por otro lado, el auto era conducido por un hombre de 36 años. Se le realizó una espirometría con resultado negativo. Además, en el vehículo también circulaba una acompañante de 30 años. Ambos resultaron ilesos.

Camión cruzó de senda, despistó y volcó en ruta 5: conductor fue hospitalizado con varias fracturas

Un camión que circulaba por la ruta 5 en dirección al norte volcó este miércoles por la mañana a la altura del kilómetro 336, según informó la Policía Caminera el pasado miércoles a través de un comunicado. El vehículo, por causas a determinar, cambió su senda de circulación, despistó y volcó sobre el margen oeste de la ruta.

El conductor, un joven de 24 años, fue trasladado al Hospital de Tacuarembó con varias fracturas y permanece en observación. La espirometría arrojó un resultado negativo.

Camión con zorra volcó en Tacuarembó. Foto: Policía Caminera.

No fue el único siniestro registrado en rutas nacionales en los últimos días que involucró camiones. Cerca de las 10:30, también en el departamento de Tacuarembó, un vehículo con zorra volcó sobre el kilómetro 246 del ruta 26. Según reconstruye Caminera, el conductor perdió el control del camión y despistó sobre la franja natural de la ruta. En este caso el conductor, un hombre de 42 años, resultó ileso y su espirometría fue cero.